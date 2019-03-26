风雨同舟，打造中柬两军联训品牌（新闻现场）

列队整齐的柬方参训士兵。

本报记者 赵益普摄

中方参训士兵在闭幕式现场表演倒功。

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中柬双方装甲车在观礼台前集结。

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■“金龙—2019”联合训练是中柬两军第三次展开联合训练，目的在于加强两军务实合作，共同提高两军训练水平，深化两军传统友谊。

■中柬两国风雨同舟、守望相助，各领域务实合作成果丰硕。联训作为两军共同打造的品牌项目，将对促进两国两军关系发展发挥更加积极的作用。

3月25日，柬埔寨贡布省王家军步兵70旅综合训练场，山风阵阵、旌旗猎猎，中柬两国国旗迎风飘扬。中柬两军一场实兵实弹联合反恐演练正在这里举行：面对上百名“恐怖分子”，侦察部队快速立体监控，突击队空降解救人质，工兵防化兵排障侦毒，空中、地面分队火力立体打击，坦克、步装分队进攻清剿……各个环节一气呵成，看台上观摩团掌声不断。综合演练和随后表演课目为持续13天的中柬两军“金龙—2019”联合训练画上了圆满的句号。

混编同训

提高实战化水平

“金龙—2019”联合训练是中柬两军第三次展开联合训练，目的在于加强两军务实合作，共同提高两军训练水平，深化两军传统友谊。联训以“反恐联合训练和人道主义救援”为主题，分为专业混编训练、人道主义救援、综合演练3项内容，中柬双方600余人混编同训。

中柬两军为联合训练做了充分准备。中方参训队员主要由中国人民解放军陆军第74集团军精干力量混合编成，包括特战、陆航、装甲兵、炮兵、工兵等多支兵种力量，同时出动了40多台部步战车、火炮、武装直升机、运输直升机等多种武器装备。

由于联训在柬埔寨境内举行，中方力量采取了立体的海空结合投送。人员全部由空军运输机投送；9台履带装备、25台轮式装备和相关训练物资通过海上军地联合投送；同时，6架直升机组成的空中梯队也成功抵达柬埔寨。飞行领航员冯志红对记者表示：“直升机梯队沿途飞越老挝、泰国等国家，远距离跨国航行会遇到陌生空域、航图判读、对外联络、语言沟通等一个个挑战。通过这样的飞行，我们积累了经验，提高了实战化水平。”

柬埔寨军方对联合训练高度重视。柬埔寨王家军总司令冯批森上将出席开训仪式，认为两军“金龙”系列联合训练助力两军提高能力、深化合作、传承友谊。柬军同时为联训提供了必要的后勤保障，保障部队加上双方参训部队，人数、规模都是历次联训中最多、最大的一次。

交流经验

指挥协同更顺畅

3月的柬埔寨，正值干热难耐的旱季，地表温度高达40摄氏度，持续高温并未阻挡中柬两军官兵的联训步伐。反恐战术混编联训是重头，中柬参训官兵按照反恐作战编组，混编为不同的作战分队，区分单兵、班、排、连、营5个层次，逐级合成参训分队作战能力，按照“对等沟通、一体指挥”的原则，探索建立中柬两军参训分队联合作战指挥模式。

训练场上，作战分队连日来进行各项针对性战术训练。轻武器、火炮、步战车、坦克等实弹射击精准奏效；捕俘格斗、房间突入、抓捕押解配合默契；机降、伞降、搜排爆灵活到位；空地、步装、步炮协同有序……

中方指导组组长舒可大校对本报记者表示，联训中，中方官兵服从指挥，精诚协作，与柬方一起，“练好反恐技能，讲好联训故事”。在混编合训阶段，中柬双方都毫无保留地交流学习经验，问题不断得到解决，指挥协同变得更加顺畅，双方各项专业技能均得到提高。

联训给双方参训官兵留下了深刻印象。柬军中尉莫尼全程参与了联训，他表示，中国军队的火炮、装甲车战术让他大开眼界。通过混编训练，莫尼从中国伙伴那里学到了很多技能，“欢迎中国兄弟们再来柬埔寨，我们要继续切磋。”莫尼说。

“柬埔寨士兵的训练态度让人钦佩，在训练的休息时间里，他们还经常主动和我们探讨格斗、手枪的技巧，并交流一些训练心得。”中方参训人员廖春倩对本报记者说。

“通过联训，两军官兵在训练中互相借鉴，在生活中互相关心，极大增进了相互了解和信任。双方联合作战能力在实践中得到提高，联合指挥机制也有所创新。”舒可说。

传承友谊

打造中柬合作典范

中国和柬埔寨是肝胆相照的好朋友，是情同手足的好邻居。几十年来，中柬两国风雨同舟、守望相助，各领域务实合作成果丰硕，“金龙”系列联合训练也已经成为中柬两军合作的品牌，不断丰富的联训内容，不断拓展的联训范围，正将两军交流合作提升到更高的层次。

结训仪式上，柬埔寨观摩团团长、副首相兼国防大臣迪班亲王称赞了双方部队在联训期间的表现，称此次联训按计划举行得非常成功，并要把“金龙”系列联合训练变成两军交往的重要机制，作为传承中柬两军传统友谊、友好团结以及两军各领域交流合作的新亮点，为维护地区和世界安全作出贡献。

中方观摩团团长、南部战区陆军副司令员 张海青少将 表示，“金龙—2019”联合训练具有重要战略意义，双方在联合性、专业性、精准性方面不断突破，课目设计更加接近实战，参训官兵得到了充分的摔打锻炼，并在联训中结下了深厚友谊。

训练场上铸友谊，中柬两军在训练场外也续写着友好故事。3月23日，中方参训分队带着药品和医疗器材来到柬埔寨贡布省尊基里县乡村展开卫生义诊，为当地居民看病、送药近200人次。中柬双方部分参训官兵共100余人还来到当地医院进行无偿献血，以实际行动支持柬埔寨社会公益事业。

“中国军人的战斗力强，作风过硬。”全程参与了联训的柬埔寨国防部谢松那上校对本报记者说，“我们在一起风吹雨淋，并肩作战，我一点也没有觉得他们是外国人，就像我们自己的士兵兄弟。”

柬埔寨参训上尉马卡拉曾于2013年赴中国参加多国联合训练。谈及参加此次“金龙”联训与6年前的不同感受，她笑言，跟自己相比，中国女兵的枪法更准、身体更强健，“训练中我认识了很多新朋友，希望能尽快去中国，看望自己新结交的好姐妹。”

中国驻柬大使王文天表示，中柬两国的传统友谊源远流长，是两国人民的共同财富。中柬两军在各领域的务实合作深入发展，为中柬全面战略合作伙伴关系发展做出巨大贡献。“金龙”联训作为两军共同打造的品牌项目，将对促进两国两军关系发展发挥更加积极的作用。

（本报柬埔寨贡布3月25日电）

制图：王 婷

《 人民日报 》（ 2019年03月26日 17 版）

(责编：袁勃、樊海旭)