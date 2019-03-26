续写两国科技合作新辉煌

法中两国科技合作源远流长，两国科技界一直保持着密切的合作往来。其中，已孕育出22位诺贝尔奖获得者和13位菲尔兹奖获得者的法国国家科学研究中心，就参与了100多项与中国的合作项目。

我到访过中国5次，其中3次是为了筹备今年2月25日在北京召开的中法科技合作联委会第十四届会议。之所以为这次会议来回奔走，是因为我坚信，法国国家科学研究中心需要与中国同行开展更多合作。每次访华，我都希望传递鼓励两国科技合作不断向前的信心。我们中心每年有超过1500名研究人员来中国进行科研合作，在中心下属的实验室里，也有1400多名中国博士生在孜孜不倦地学习和交流。

中国科技快速发展，取得一个又一个技术突破，让人惊讶又着迷。我认为这些成功背后有两个重要因素：一是中国不断增加的科研投入，二是投身科研的人员非常踊跃。据统计，中国有超过400万人从事科研工作。高投入带来高产出，中国的研究人员数量、专利申请数量、科技出版物数量都在国际上处于领先行列。正是因为这些成就，中国成为我们重要的国际战略合作伙伴。

法中科技合作遍地开花。两国合作研制的首颗卫星——中法海洋卫星去年10月成功发射，中法天文卫星预计于2021年完成研制并发射，法中在航天航空领域合作成果丰硕。近年来，两国在医疗卫生领域联合研究涌现出新模式。2013年10月12日，中法霍夫曼免疫研究所在广州医科大学正式揭牌成立，诺贝尔奖得主、法国科学家朱尔斯·霍夫曼担任该所荣誉所长，这意味着法中两国在天然免疫、过敏与炎症和肿瘤转化医学等方面展开深入研究。此外，法国国家科学研究中心还希望未来有更多像“绿色产品与工艺国际联合实验室”一样的联合实验室成立。

在法中科技合作蓬勃兴起的大背景下，法国国家科学研究中心和中国科学院的良好合作也在突飞猛进地发展。上世纪90年代初， 法中两大科研机构牵头，对青藏高原板块的地壳运动展开联合研究，积累了很多地震预测的数据和宝贵经验。1997年，法中信息、自动化与应用数学联合实验室成立，这是两国间创建的第一个联合实验室，这种高质量的合作极大丰富了法中科技合作成果。

作为一名科研人员，我真切地感受到中国高校科研能力的快速提高，这推动我们加强了与中国高校研究单位的科研合作。中国提出了“双一流”建设目标，我想这项以高等教育和科技创新为核心的政策，不仅将加强中国高校的科研能力，也将促进法中两国高校的科技合作。

今年是法中建交55周年，中国国家主席习近平再次对法国进行国事访问。两国密集的高层互访，无疑会促进双方全方位的互惠合作。我们相信，此访将带动法中科技合作围绕更多重大项目深入开展，走向新的辉煌。

（作者为法国国家科学研究中心主席）

《 人民日报 》（ 2019年03月26日 05 版）

(责编：刘晓琰（实习生）、袁勃)