中法共同利益的蛋糕越做越大

台山核电站远景。

中广核供图

3月25日，法国民众与中国留学生一起在巴黎凯旋门附近欢迎习近平主席。

本报记者 龚 鸣摄

中法两国工程师在台山核电站全范围模拟机安装现场共同工作。

中广核供图

3月25日，巴黎荣军院广场飘扬着中法两国国旗。

本报记者 李志伟摄

■“更重要的是，我们已经有长期合作的历史，这为未来的合作奠定了坚实的基础。”

■“今年初，嫦娥四号探月工程的成功举世瞩目。中国相关科学发展之迅猛令人印象深刻。”

■“万事俱备，我们期待并时刻准备着更多的中欧班列到来。”

“中法合作互利共赢的属性始终没有改变。”当地时间3月24日，习近平主席在尼斯会见法国总统马克龙时表示。

中法建交55年来，合作共赢始终是两国关系持续发展的强大动力。近年来，在高层交往的引领下，中法各领域合作取得积极成果。台山核电站1号机组成为全球首台商业运营的EPR机组，中法英三方合作旗舰项目——欣克利角核电站项目顺利起步，中法海洋卫星成功发射，第三方市场合作方兴未艾，共建“一带一路”合作顺利推进……两国共同利益的蛋糕越做越大。

核能合作——

“中国的参与，总是能带来机遇和惊喜”

2018年1月9日，习近平主席与来访的法国总统马克龙，在北京人民大会堂共同出席台山核电站欧洲先进压水堆全球首堆工程命名揭牌仪式。同年12月13日，台山核电站1号机组完成168小时示范运行，具备商业运行条件。

法国是最早同中国开展民用核能合作的国家。1978年12月，中国决定向法国购买两座核电站设备，拉开了中法核能合作的大幕。如今，双方核能合作已实现共同设计、共同建造。台山核电站采用法国电力集团和法马通共同开发的第三代核电技术，安全性显著提高。

法马通董事会主席兼首席执行官贝尔纳·丰塔纳表示，台山核电站项目堪称双方合作的典范。“我们结合了技术经验、行业经验、供应链经验以及在非常复杂的项目上合作的能力。更重要的是，我们已经有长期合作的历史，这为未来的合作奠定了坚实的基础。”

英国欣克利角核电站项目是中法将核能合作扩展到第三方的典范。2018年12月11日，欣克利角C项目成功完成核岛第一罐混凝土浇筑，重达4500吨的核岛公共筏基开工建设。

“中国的参与，总是能带来机遇和惊喜。”丰塔纳表示，不论是欣克利角核电站项目，还是其他能源开发项目，中国都显得尤为重要。

在核能合作搭建的互利共赢平台上，中法清洁能源合作乘势而上。2014年3月习近平主席首次访问法国时，中广核与法国电力集团签署能源合作协议。如今，中广核欧洲能源公司凭借先进技术和高质量产品，已在法国中标多个项目。

“习近平主席的访问给中国企业带来了重大利好。”中广核欧洲能源公司总裁陆玮表示。

航天合作——

“中国是法国在航天领域的重要合作伙伴”

“卫星发射成功时，我就在现场。”回想起中法海洋卫星发射升空的难忘瞬间，法国国家空间研究中心主席让—伊夫·勒加尔激动地说。在勒加尔办公室的茶几上，摆放着中方赠送的中法海洋卫星模型。

去年10月29日，中法海洋卫星在中国酒泉卫星发射中心成功发射，在世界上首次实现了同时对海浪方向谱和海风速度进行测量。习近平主席与马克龙总统互致贺电，庆祝卫星发射成功。习近平主席称赞这一两国航天合作的最新成果，马克龙总统认为这标志着两国航天合作迈出重要一步。

“中法海洋卫星是两国合作研制的首颗卫星，对于研究和应对气候变化有重要意义。”勒加尔表示，应对气候变化、防止环境污染是法中航天合作的共同目标，双方一直在携手前进。

2016年9月，由法国国家空间研究中心研制的心血管监测设备搭载中国的天宫二号登上太空，用于监测宇航员在太空舱失重状态下的身体状况。两国准备在2021年发射监测太空伽马射线暴的天文卫星。

“中国是法国在航天领域的重要合作伙伴，两国航天合作有广阔的发展空间。”勒加尔表示，双方目前正积极推动在月球探索领域的合作。

“今年初，嫦娥四号探月工程的成功举世瞩目。中国相关科学发展之迅猛令人印象深刻。”法国国家太空研究中心太阳系探索项目负责人弗朗西斯·罗卡尔相信，习近平主席对法国的访问将进一步提升两国科学家的合作水平。

共建一带一路——

“中欧班列是双方合作的强有力象征”

中法在“一带一路”框架内推进合作，这是习近平主席和马克龙总统达成的重要共识。法国各界对参与“一带一路”建设表现出了极大的热情。

在法国北方物流重镇杜尔日火车站，卸货区堆积着各色集装箱，装卸车辆正在作业，数条铁轨向远方延伸。“中欧班列选择杜尔日是正确的。中国货物运到后，可以迅速装车运往法国和欧洲各国城市，时间不超过一天。”杜尔日火车站业主公司销售经理格扎维埃·佩兰说。

杜尔日距离巴黎不到200公里，建于2001年的杜尔日火车站集公路、铁路、水路联运于一体。2017年10月，杜尔日与中国武汉之间的中欧班列开通，为这一枢纽站开辟了新商机。中欧班列开通后，车站业主公司增加了6%—7%的业务量。杜尔日火车站拥有众多合作伙伴，未来，西班牙、英国等地的产品也可以经法国出口到中国。

佩兰指着中欧班列路线图说，铁路运输节省物流时间和成本。中欧班列已经连接了很多欧洲和中国城市，“法国企业也应该抓住这个机遇”。对于未来，佩兰信心满满：“万事俱备，我们期待并时刻准备着更多的中欧班列到来。”

“连接法中两国的中欧班列是双方合作的强有力象征。”法国国际关系与战略研究院院长帕斯卡尔·博尼法斯表示，法国有很多优势，可以更好地融入“一带一路”建设。法国农业部今年初专门成立“一带一路”工作组，对中欧班列开展研究，认为中欧班列有利于把附加值高、保鲜要求高的农产品出口到中国。

法国国际关系与战略研究院副院长西尔维·马特丽表示，“一带一路”建设正在全球推进，法中两国企业有很大的合作空间。习近平主席此访将进一步拉近两国关系，希望双方抓住机遇，增进相互理解，推动共同发展。

（本报巴黎3月25日电 记者刘仲华、李琰、李永群、龚鸣、刘玲玲、葛文博、车斌）

本期统筹：裴广江

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《 人民日报 》（ 2019年03月26日 05 版）

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