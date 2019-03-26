王毅出席中法全球治理论坛开幕式

据新华社巴黎3月25日电 （记者黄尹甲子、蒋国鹏）当地时间3月25日，中法全球治理论坛在法国巴黎举行。国务委员兼外交部长王毅同法国外交部长勒德里昂共同出席开幕式并致辞。

王毅对论坛开幕表示热烈祝贺。王毅表示，习近平主席正在对法国进行国事访问。当前国际变局下，各方对中法两个大国携手合作，推动世界和平与进步充满期待。中法两国要肩负起历史责任，秉持共商共建共享的全球治理观，坚定维护多边主义，坚定维护以联合国为核心的当代国际体系，共同促进世界和平与发展，为推动构建人类命运共同体而不懈努力。

勒德里昂表示，在习近平主席对法国进行国事访问之际，中法举办全球治理论坛意义重大。面对单边主义和保护主义冲击国际关系基本原则，法中需要携手合作，不断创新，共同探讨全球治理的框架，共同应对面临的挑战。法方支持公平竞争、共同安全，愿同中方加强应对气候变化等全球议题的合作。欧亚互联互通与“一带一路”倡议相辅相成，法方支持二者对接，同中方开展具体项目合作。

《 人民日报 》（ 2019年03月26日 04 版）

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