埃及总统塞西会见魏凤和

新华社开罗3月25日电 （记者郑思远、李碧念）3月25日，埃及总统塞西在开罗会见了正在访埃的国务委员兼国防部长魏凤和。

塞西说，埃中两国友好历史悠久，各领域合作成果丰硕。埃方高度赞赏中方为世界和平所作积极贡献，对中方在国家发展建设中取得的巨大成就表示钦佩。埃方坚定支持“一带一路”倡议，期待与中方加强基础设施建设等合作。希望双方进一步加强防务领域合作，在反恐、联演联训、军兵种建设以及国防工业领域开展更多务实合作。

魏凤和说，中埃友好源远流长。近年来，在习近平主席和总统阁下引领下，两国全面战略伙伴关系深入发展，取得务实成效。中方赞赏埃方在国际和地区事务中发挥的重要作用，支持埃方维护自身独立和主权的努力，愿与埃方加强合作，共同推进“一带一路”建设，推动双边关系更好更快发展。在两国元首引领下，中埃两军合作取得丰硕成果，我们愿与埃军一道，落实好两国元首共识，为发展更高水平的两军关系做出努力。

24日，魏凤和与埃及国防部长扎基举行会谈。会谈前，埃方举行了欢迎仪式。

《 人民日报 》（ 2019年03月26日 04 版）

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