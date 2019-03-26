美承认戈兰高地属于以色列 土耳其批其漠视国际法

综合报道，美国总统特朗普25日签署公告，承认以色列对戈兰高地的“主权”。叙利亚对此予以谴责，强调此举只会使美国成为阿拉伯世界的主要敌人。土耳其也批评美国此举漠视国际法，徒增区域紧张。

据悉，特朗普此次签署公告正式承认以色列对戈兰高地“主权”，是继耶路撒冷地位问题后，特朗普再次在争议问题上支持以色列。

叙利亚外交部表示，特朗普此举是对叙利亚主权、统一和领土完整的公然侵犯。

土耳其外长恰武什奥卢发推文指出：“美国再度漠视国际法，然而，这项决定绝对无法使以色列的并吞合法化。”

恰武什奥卢还谴责特朗普此举，“(这项决定)将对中东和平的努力形成阻碍，加剧区域紧张。”

土耳其执政党正义发展党(AK Party)发言人契利克也痛批特朗普此举，强调土耳其将致力于确保其他国家不会跟进。

阿拉伯联盟秘书长盖特25日发表声明说，特朗普此举公然违反国际法，是无效的。这一表态不会改变戈兰高地为叙利亚被占领土的事实。

戈兰高地是中东战略要津，也是以色列的重要水源地。它名义上属于叙利亚，但自1967年第3次中东战争以来，一直被以色列占领。国际社会普遍不承认戈兰高地是以色列领土，并一直呼吁用和平谈判的方式解决这一问题。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)