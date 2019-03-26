中国驻菲使馆向菲律宾雅典耀大学捐赠电气化教室及图书

中国驻菲律宾使馆临时代办檀勍生代表驻菲大使赵鉴华，25日向马尼拉雅典耀大学捐赠了一个“初中全球课堂”电气化教室，并向该校黎刹图书馆捐赠一批中国图书。

当天下午，檀勍生临时代办与雅典耀大学校长JoseRamonVillarin，共同开启了电气化教室，通过视频远程与校内另一会场人员沟通，与北京大学连线，还问候了在菲援教的中国汉语老师，并隔空合影留念。

檀勍生表示，150多年来，雅典耀大学一直是菲律宾顶尖的私立大学之一，有包括菲律宾民族英雄何塞·黎刹在内的许多知名校友。雅典耀大学与北京大学、贵州大学、厦门大学等多所中国名校建立了密切的联系，并在2006年建立起菲律宾第一个孔子学院。

檀勍生表示，国与国之间的良好关系，建立在两国人民之间的良好理解和友谊的基础上。很高兴看到两国的学术交流发展得很快，越来越多的菲律宾教师和学生选择中国作为他们的教学和学习目的地。菲律宾也成为中国留学生的目的地之一。

檀勍生表示，希望捐赠的中国书籍能帮助我们加深了解，扩大合作，增进友谊。希望菲律宾青年朋友们，把所学到的知识奉献给中菲友好合作事业，共同开创中菲关系新的伟大篇章。

雅典耀大学校长JoseRamonVillarin致辞表示，感谢中国驻菲大使馆的捐赠，我们将更多地了解中国的历史和文化。全球教室的数字技术，将有助于弥合我们与其他国家以及文化之间的距离，通过教育教会年轻人欣赏多样的价值观，共同努力创造一个和谐、相互理解的世界。(完)(记者 关向东)

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)