为中欧关系发展注入新动力

草木蔓发，春山可望。在万象更新的时节，习近平主席2019年首次出访，致力于中国与意大利、摩纳哥、法国双边务实合作提质升级，与三国一起用务实行动宣示了中欧同为世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者，为中欧关系发展注入了新的强劲动力，为维护多边主义注入了正能量。

习近平主席2019年首次出访，与三国擘画双边关系发展新蓝图，深化战略互信和全面合作，展示中国以开放心态和最大意愿在各国间展开持续对话的风范，让传统友谊焕发新的生机活力，赋予务实合作新的时代内涵，推动新时期双边关系迈上新台阶。

习近平主席2019年首次出访，表达了进一步加强战略沟通、推动中欧关系健康稳定发展的真诚意愿，释放了中欧在维护多边主义、反对保护主义和单边主义上共同立场的积极信号，进一步拓展了中欧务实合作的广度和深度，对持续深化中欧全面战略伙伴关系具有重要意义。

共同遵守国际关系基本准则，为中欧关系行稳致远夯实了国际事务合作基础。越是面临人类社会共同挑战和风险，越要以战略定力、长远眼光，共同坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基石的国际关系基本准则，维护以联合国为核心的国际体系，尊重国际法和公认的国际关系准则，尊重《联合国宪章》。共同坚持在国际事务中奉行多边主义，加强在联合国和国际事务中的沟通协调和相互支持。

共同遵守贸易规则，为中欧关系行稳致远夯实了经济发展基础。当前，国际形势不稳定不确定因素增多，单边主义、保护主义、逆全球化思潮抬头。顺应世界多极化、经济全球化的历史大势，推动构建开放型世界经济，要共同坚持合作应对人类面临的挑战，反对任何形式的保护主义、单边主义，维护坚实、开放、包容的世界经济。共同坚持促进贸易和投资自由化便利化，维护世界贸易组织的核心地位，推动世界贸易组织必要改革，完善以规则为基础的，透明、平等、非歧视、开放、包容、共赢的多边贸易体制。

共同致力于深化中欧四大伙伴关系，为中欧关系行稳致远夯实了战略互信基础。深化中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，发展中欧全面战略伙伴关系，需要以开拓创新和开放包容的思维，推动亚欧在经贸和互联互通领域建立更加紧密的伙伴关系，开展更多务实合作，维护世界和地区和平、稳定、繁荣。中方坚定支持欧洲一体化进程，坚定支持欧盟的团结和壮大，坚定支持欧洲在国际事务中发挥更重要的作用。

共同构建新的多边合作平台，为中欧关系行稳致远拓展了更为广阔的新空间。“一带一路”日益成为广受欢迎的全球公共产品。中意双方签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，推进各领域互利合作；中方欢迎摩方积极参与共建“一带一路”国际合作；法方关注并重视“一带一路”倡议，中法着力推动已商定的共建“一带一路”及第三方合作项目尽早落地，取得实效。这些都有助于中欧把共同利益的蛋糕越做越大，走向共同繁荣，更好造福中欧人民。

美好的春之声，是友谊心曲的激荡，是合作强音的交响。我们坚信，着眼历史变革趋势，抓住和平发展机遇，实现中欧合作创新发展，习近平主席此访，必将有力推动新时代中欧关系健康稳定发展，展现美好前景，为世界和平与发展作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2019年03月26日 02 版）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)