中国，更具吸引力的投资目的地（聚焦《外商投资法》（下））

浙江宁波北仑从小渔村蜕变成现代化港口城区，实际利用外资总额位居浙江省第一。图为一艘货轮停靠在宁波舟山港穿山港区集装箱码头。

新华社记者 黄宗治摄

位于天津开发区的一汽丰田生产车间。

（新华社发）

在位于上海闵行区的外资医疗机构——和睦家医疗门诊部，全科医生萨瑞艾和药师交流。

新华社记者 刘 颖摄

对将于2020年1月1日起施行的《外商投资法》，在华外企怎么看？

本报记者采访发现，从各类外资企业到外国商会协会，大家普遍对中国这一立法行为表示赞赏和欢迎，许多外资企业看到他们关注的问题在这部法律中有了明确的规定，也期待着配套法规出台，让《外商投资法》更好发挥效力。对他们来说，中国致力于改善营商环境，并打造更具吸引力的投资目的地，这已是不争的事实。

赢得外商一致赞赏

立法是关系国计民生的大事。外商投资领域的“外资三法”，即中外合资经营企业法、外资企业法和中外合作经营企业法分别于1979年、1986年和1988年制定出台，虽然此后不断对三部法律进行修改，但重启立法进程并出台新的外商投资基础性法律，这仍是30多年来头一回。

在采访中，外资企业和商会协会不约而同地谈到对中国这一立法行为的赞赏，并对这一安排背后的深意作出解读。

“《外商投资法》确立了外商投资法律制度的基本框架，彰显了中国对外开放、促进外商投资的决心。”安永华中区税务服务主管合伙人谭绮说，通过将外商投资领域一系列零散的法规和具体执行规则予以整合，《外商投资法》为保障外商投资优良的营商环境奠定立法基础。同时，这部法律的制定将基本解决现有“外资三法”与《公司法》等企业组织法重复和冲突的问题。这既是外商投资领域及相关服务行业长期期盼的立法安排，也是经济领域法治建设迈出的一大步。

美国亿滋大中华区总裁范睿思表示，中国通过《外商投资法》是一个标志性事件，它标志着中国在吸引外资的同时，着手组建国内外统一的大市场，并且为国际经济一体化做好充分的立法准备。《外商投资法》的面世意味着中国进一步向世界开放市场，它既反映出中国的自信和承诺，同时也让世界看到了中国在重建国际法律规则方面的实际行动。“这是中国深化改革开放、持续优化营商环境的切实举动：它释放出更加开放的信号，提升了外商在华投资的灵活性，控股也更加便利；在投资保护、外汇、知识产权等方面都照顾到了外商的关切。”范睿思说。

广泛征求各方面意见，这是一部法律出台制定过程中重要的环节。在《外商投资法》的出台过程中，外国商会协会、外商投资企业也参与其中，建言献策。中国欧盟商会就表示向全国人大提交了具体的建议，并看到《外商投资法》审议表决稿中出现了有关的修改，这也表明社会各方的反馈意见被纳入到立法考虑之中。

中国欧盟商会表示，商会肯定中国为改善外资企业在华的营商环境所做的努力，其中包括一系列的积极举措，如整合原有“外资三法”至统一的外商投资法律制度，重点提及外国企业在中国市场面临的许多挑战，例如技术转让、知识产权保护和政府采购中的平等机会等问题。中国美国商会也表示，商会欢迎和欣赏中国为改善外商投资环境所作出的立法安排。

法律回应现实关切

在外企看来，《外商投资法》有哪些亮点？是否回应了他们的现实关切？

“《外商投资法》的最大亮点在于设立专门的章节规范投资促进和投资保护制度，从法律层面为各级政府和机构开展外商投资的促进和保护工作提供明确的指引，同时也为外国投资者和外商投资企业维护自身合法权益提供更加坚实的法律保障。其中，投资促进一章不仅规定了准入前的促进措施，同时也强调了准入后外商投资企业所享有的平等待遇。”美国德汇律师事务所北京管理合伙人刘思锐说。

不少外企负责人也在采访中表示，他们在华经营发展最关注的问题有了明确的法律回应。

——更强的参与感。

“《外商投资法》既体现了政府职能转变中‘放管服’的要求，又对企业最看重的设立经营的一系列现实问题作出了回应。”谭绮说，比如明确制定修订外商投资法律法规时要听取外资企业的意见建议，国家保障外商投资企业依法平等参与标准制定，建立健全为外商投资企业提供咨询服务的体系，这为外商投资的自由便利提供了保障，极大增强了外资企业的参与感、获得感。此外，针对企业在投资经营中的诉求，通过立法保证外资在中国进行公平竞争，例如公平参与政府采购活动，可以依法通过公开发行股票、债券等方式融资等，这些将进一步增强中国市场对外资的吸引力。

——平等国民待遇。

“外商投资企业依法同等适用国家支持企业发展的各项政策。”这一条既让罗森（北京）有限公司副总经理车文焕感到鼓舞，同时也倍感亲切。车文焕告诉记者，其所在企业享受过办公室房租优惠、税收退返；店铺投资补贴；社会保险、稳岗稳就业补贴；证照及相关手续和内容精减等一系列优惠政策。总之，能够享受到与国内企业同等的待遇。“广大的消费市场；良好的营商环境；外商投资能够享受平等国民待遇，这是外商投资企业最看重的。中国良好的营商环境正在逐步形成。”他说。

——更有力的知识产权保护。

默克是一家专注于医药健康、生命科学及高性能材料的科技公司，中国已经成为默克的一大全球创新中心，知识产权保护是公司最关心的问题之一。默克集团中国总裁安高博说，“我很高兴看到《外商投资法》把对知识产权的保护作为重点之一来对待，这是非常积极的。总的来说，《外商投资法》为外资在中国发展提供了更强有力的保护，长期来说对投资者信心有保障，有利于改善中外在创新方面的合作，使中国的营商环境更健康。”

投资征收、技术合作、依法履约、投诉机制……外商投资法以法律实招解外界疑虑和隐忧。

期待开放红利进一步释放

除了《外商投资法》本身，外界也十分关注法律如何落地的问题。表决通过的《外商投资法》已明确该法自2020年1月1日起施行，许多商会协会表示将进一步跟踪后续配套法规的出台和相关执行。

中国欧盟商会表示，这部法律的全面执行将需要各级政府的广泛跟进以及司法系统的全力支持。“远甚于其他，外企最想要的是公平的待遇和机会。”中国欧盟商会主席何墨池说，“我们将密切关注《外商投资法》的实施，确保它在各级政府和这个国家的每个角落都能得到充分的尊重。”中国美国商会也表示期待在政府起草、拟定相关实施规则和程序的过程中充分参与。

《外商投资法》将带来怎样的影响？

中国目前是欧莱雅的全球第二大市场，2017年，欧莱雅平均每天为中国消费者带来至少1款新产品；2018年，其在华新注册的产品单品数量及进口产品总量创下历史新高。“更加公平、高效、便利、可预期、更有吸引力的外商投资环境，将帮助我们降低运营成本，提升运营效率，也将支持我们集中精力在中国投入产品研发、创新、生产、服务、人才培养及可持续发展，加速为中国消费者带来他们向往的品牌和产品，缩短品牌在中国与本地市场的上市时间差，最终让中国消费者和市场更多获益。”欧莱雅中国首席执行官斯铂涵说，随着改革开放的不断深化，相信中国将成为最具吸引力的外商投资目的地。

刘思锐则认为，《外商投资法》极大增强了中国市场对于外资的吸引力。可以预见，在不久的将来，中国的外资管理模式和开放水平或可与世界发达国家水平接轨，外商投资环境将会更加公开、公平、稳定、透明，更加法治化、国际化。

经合组织中国经济政策研究室主任马吉特表示，中国政府推出的多项对外开放新措施，特别是在贸易、投资与金融等领域的新举措将进一步释放中国经济的活力与潜力。在投资方面，随着《外商投资法》的施行，外国投资者的准入范围将进一步扩大，也将使境外投资者能够更深入地参与中国市场。同时，诸多开放新举措也将促进社会效率与生产率的提高，实现互利共赢。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)