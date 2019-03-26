“通俄门”调查证实特朗普清白？民主党吁公开全文

综合报道，美国“通俄门”调查报告称，没有证据足以证明美国总统特朗普和他的竞选团队与俄罗斯“勾结”，特朗普称这证明他“完全清白”，不过民主党要求公布报告全文，同时誓言争取继续调查特朗普。

【特朗普：报告证明我清白】

“通俄门”特别检察官穆勒3月22日向司法部长巴尔提交其最终调查报告，巴尔24日写信给国会参众两院司法委员会两党领导人，在长达四页的信中总结了穆勒的机密调查报告。

信中称，穆勒“没有发现特朗普竞选团队或者任何相关人员，在俄罗斯试图影响2016年美国总统选举的过程中，与俄罗斯有串谋或者协调”。

就总统是否涉嫌妨碍司法的调查，巴尔说，穆勒表示他的报告“并未得出总统犯罪的结论，(但)这并不免除他的责任”。

穆勒最终决定“对所调查(总统)言行是否构成妨碍司法不做结论”，而交由司法部长裁定。巴尔引述穆勒的报告说：“报告没有做出总统犯罪的结论，同时也没有为他脱罪。”

巴尔说，经审阅穆勒报告及与司法部官员磋商，依据联邦检方起诉决定的指导原则，他和司法部副部长罗森斯坦做出的结论是：穆勒调查所发现的证据“不足以确定总统犯有妨碍司法的违法行为”。

特朗普则在社交网站“推特”发文称：“没有勾结，没有妨碍司法，完全还我清白。”他过后告诉记者说，这个“非法政治迫害”已宣告失败。

白宫新闻发言人桑德斯罕见做客美国有线电视新闻网（CNN）时称，“我认为这是美国一直以来所期待的一天。”

白宫副新闻秘书吉德利说，特朗普“心情很好”，“对事件的发展感到非常高兴”。

资料图：美国国会。中新社记者 沙晗汀 摄

【民主党吁公开完整报告】

对此，众议院司法、情报和监管委员会的民主党籍主席发表联合声明说：“特别检察官穆勒用了22个月收集这些证据，司法部长巴尔不到48小时就决定不提控总统，这令人难以接受 。”

民主党籍的众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默也说，有关特朗普是否妨碍司法，穆勒没有下结论，这显示有必要立即公布完整的调查报告和相关文件。

穆勒2017年5月受命对特朗普竞选团队是否“通俄”展开调查，他过去22个月已经提控了34人，包括俄罗斯特务和特朗普的前亲信，如其竞选团队主席马纳福特、前国家安全顾问弗林和私人律师科恩。不过，这些人被控的罪状均不涉“通俄”。

分析人士指出，穆勒报告所得出的结论将成为特朗普打击民主党对手的强有力武器，同时为他在2020年争取连任打了一剂强心针。

不过，民主党人抓住了穆勒并未完全免除特朗普责任的事实，暗示尽管司法部的调查结束了，焦点将转移到国会山，国会的许多民主党人依然关注特朗普与俄罗斯有关的行动。

“穆勒清楚明确地没有免除总统的责任。”众议院司法委员会主席、民主党人杰里·纳德勒表示，“我们必须听巴尔说明他的决策，并且看到所有的潜在证据，让美国人民了解所有的事实。”

纳德勒称，立法者将在穆勒调查的基础上继续追查。他补充说，如果司法部拒绝让他们获得完整的穆勒报告，民主党人准备把官司打到最高法院。

特朗普仍然面临其他多路调查，包括几个由民主党控制的国会委员会的调查。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)