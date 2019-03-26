珍视中法关系的三条真理（望海楼）

习近平主席应邀访问法国，正值中法建交55周年。在会见法国总统马克龙时，习近平指出，当前国际形势和两国关系都发生了很大变化，但有几点始终没有改变。一是中国对中法关系的重视始终没有改变；二是中法对和平、发展、公平、正义的共同追求始终没有改变；三是中法合作互利共赢的属性始终没有改变。

习近平主席的话语，概括了中法建交以来两国关系中三条最简单、最朴素的真理。

中国始终如一地把法国当做伙伴和朋友。中国不会忘记，法国是第一个同新中国正式建交的西方大国，也是最早同中国建立战略伙伴关系和开展战略对话、最早同中国开展民用核能合作的西方大国。这多个“第一”反映了中法关系勇立潮头、敢为人先的特质，也使中法关系在世界大国关系中具有了特殊性。伙伴和朋友可以存在分歧，但能够不断增进相互理解，彼此尊重，超越分歧。

中法在外交价值追求方面存在一致之处。两国之所以能在55年前冷战正酣之际，作出建立大使级外交关系的决定，正是因为中法都追求独立自主的外交政策。独立自主，不是单打独斗，不是单边主义，与多边主义并非对立的关系。促进世界和平、发展，实现国际公平、正义，离不开世界多极化和多边主义。中法两国都支持世界多极化，在国际事务中奉行多边主义，反对保护主义、单边主义。两国都有意愿加强在多边领域的合作，促进多边主义。

利益交融是中法关系得以行稳致远的基石。中法把发展双边关系放在各自对外关系的优先位置，除了高瞻远瞩的战略意识、敢为天下先的独立精神，最根本原因在于双方能够着眼共同和长远的利益。同为联合国安理会常任理事国，双方有责任也有意愿发出维护国际关系基本原则、促进世界和平与发展、推动国际公平与正义的一致声音。作为世界两大重要经济体，中法利益契合点多，互补性强，互利共赢的潜力巨大。

上述三条真理，是中法关系历久弥新的写照，也体现了中国外交的情怀、远见和担当。中国长期奉行独立自主的和平外交政策，坚持和平、发展、合作、共赢的理念，倾力打造全球伙伴关系网，致力于构建人类命运共同体和新型国际关系。在此过程中，中法成为特殊的朋友、共赢的伙伴。

在当今世界百年未有之大变局中，在人类社会发展的关键阶段，我们面临的挑战和风险更趋复杂，面临的机遇也前所未有。正如习近平主席所说，作为法国的全面战略伙伴，中方愿同法方继续并肩前行，把握历史机遇，合作应对挑战，增进战略互信，把共同发展、共同繁荣的道路越走越宽。

习近平主席提出最重要的是把握好四个关键，即：独立自主，开放共赢，包容互鉴，责任担当。这是中国对法国伙伴的期待，也是中国自身对推进中法关系的承诺。中法过去能够开创大国良性互动的先河，今后也完全能够继续携手改变世界。以习近平主席此访为契机，重温中法关系发展过程中淬炼的真理，从历史角度和战略高度共同审视和谋划中法关系的未来，必将更好地造福两国和世界人民。

（作者为国际问题专家）

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