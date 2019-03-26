英国议会通过投票主导脱欧进程 三名部长辞职

综合报道，当地时间25日，英国国会下议院以329对302票通过修正案，要求政府让议会主导脱欧进程，并将于27日就不同方案举行指导性投票，包括留在欧盟单一市场、举行二次公投及取消脱欧等。

30名保守党议员在投票中反对特蕾莎·梅的政府，其中包括理查德·哈灵顿，阿利斯·泰尔伯特和史蒂夫·布林三名部长，他们已经为支持议案而请辞。英国广播公司(BBC)网站称，这使得特蕾莎·梅政府中辞职的部长总人数达到29人。

尽管议员们可能很难将27日的指导性投票转化为法律，但如果他们确实达成某种共识，则将会给特蕾莎·梅施加压力。此前，特蕾莎·梅一直指责议会没有办法拿出比她的协议更可行的解决方案。

英国脱欧部发言人称，该修正案损害了制度的平衡，为未来设定了一个“危险的，不可预测的先例”。英国脱欧部长巴克利此前曾表示，如果议会控制了脱欧进程，那么后果可能将是提前大选。

此次修正案投票是由保守党议员奥利弗·莱文(Oliver Letwin)提出的。此前，特蕾莎·梅承认，她的脱欧协议仍然没有获得足够支持。

不过，特蕾莎·梅并没有排除对协议进行第三次投票。

英国原定于在3月29日脱欧，日前英国议会表决通过推迟脱欧。此后欧盟方面答应了英国推迟脱欧的决议，但表示，如果英国能于本周就脱欧协议达成一致，英国脱欧日期可延至5月22日，否则英国必须在4月12日脱欧。

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