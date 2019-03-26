综合消息：留法勤工俭学100周年纪念活动在法国举行

今年正值留法勤工俭学运动100周年。连日来，多场纪念活动在法国首都巴黎举行，以可视可感的形式，再现了周恩来、邓小平、蔡和森、陈毅、聂荣臻等老一辈革命家在法国勤工俭学的难忘岁月。

二十世纪初留法勤工俭学运动在历史长河中只是短暂的一瞬，但在中国近代历史上产生了不可估量的影响，不仅为中国科学文化事业造就了一批栋梁之材，也为中国共产党准备了一大批优秀干部和中坚力量，他们之中产生了一批中国革命的先驱和新中国的缔造者。

3月23日，纪录片《留法百年》在巴黎中国文化中心首映。这部由中国国际电视台法语频道与法国国际电视五台共同制作的纪录片，邀请法国历史题材导演，挖掘珍贵历史影像资料，通过当年留法进步青年后代和中法两国学者的讲述，重点展现了当年在法勤工俭学的进步知识青年追求真理、立志“改造中国与世界”的感人故事。

法国国际电视五台台长伊夫·毕戈在首映式上表示，非常荣幸能够记录这段重要的历史。百年前的勤工俭学运动，是法中两国百年友好关系的源起。合作拍摄纪录片是促进法中友谊的一种形式。

23日，中国美术馆馆长、法兰西艺术院通讯院士吴为山创作的雕塑《百年丰碑》在巴黎中国文化中心揭幕。雕塑以勤工俭学的“工”字为基本造型，正面以群像方式呈现出十多位留法勤工俭学代表人物形象，背面以法文镌刻有“勤工俭学100周年”等字样。这座雕塑未来将伫立在邓小平、蔡和森、陈毅等先辈曾勤工俭学过的法国城市蒙塔日。

留法勤工俭学图片展也在当天开幕，展出了勤工俭学代表人物留法时期的各种相关照片，其中包括邓小平在哈金森橡胶制品厂和雷诺汽车厂做工时的档案卡，以及周恩来在旅欧中国少年共产党机关刊物《少年》上发表的《共产主义与中国》等文章的照片。

24日，“感知中国·意在巴黎”画展在巴黎中国文化中心举办。画展展出了36件中国美术馆收藏的中国留法艺术家或与法国有密切关联的艺术家创作的绘画和雕塑作品，其中包括徐悲鸿、林风眠、刘海粟等蜚声中外的名家作品，以及法兰西艺术院终身院士朱德群、法兰西艺术院通讯院士吴冠中和吴为山的作品等。

当天晚上，这个画展吸引了数百名当地观众参观。很多人在徐悲鸿的名画《奔马》前合影留念，一些法国观众还从中国画家的作品中看到了19世纪末法国印象派的影响，为法中悠久的文化交流史感到高兴。

中共中央宣传部副部长蒋建国参加了系列活动，并与法国前总理拉法兰一起为雕塑《百年丰碑》揭幕。蒋建国表示，举办这次系列活动是想告诉大家，中国人民永远铭记那些帮助过自己的人，愿和他们世世代代做好朋友；我们珍视历史，中法友好来之不易，要共同用心维护、永续友好；我们面向未来，要把中法友好合作的纽带拉得更紧，携手并肩共建人类命运共同体、走向更加美好的明天。

拉法兰在致辞中表示，今天让法中两国走到一起的力量就是共同的世界观。“通过历史，我们可以从中获得灵感，以史为鉴，用历史来解决今天的问题。”（记者应强 任珂 杨一苗）

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