剑桥大学校长赴北大演讲

图为剑桥大学校长斯蒂芬·图普在北京大学英杰交流中心发表演讲。

本报记者 贾平凡摄

本报北京3月24日电 （记者贾平凡）24日下午，剑桥大学校长斯蒂芬·图普访问北京大学，并发表题为《焦虑时代下的全球大学》的演讲。

图普在演讲中强调，现在全球面临挑战的强度前所未有，我们的资源不断减少，对人们造成的毁灭性影响也很深刻，没有人能够独善其身。因此，国家间的合作是必须的。当前有人要把过去几十年全球协作的成果毁于一旦，对这一趋势的抵制要成为当今世界的迫切任务。

北京大学校长郝平表示，多年来，北京大学和剑桥大学保持着紧密的合作关系。作为中英两国高等院校的代表，随着两校合作的不断深入，将有力地推动中英两国在教育、文化领域的深层次交流。

当天下午，北京大学和剑桥大学签署两校战略合作协议。根据协议，双方将在教学科研、学生培养、人员交换、在线课程等方面开展全方位合作。

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