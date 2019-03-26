中法友好故事会在巴黎举行

新华社巴黎3月24日电 （记者杨一苗、任珂）“光影流年——中法友好故事会”24日下午在法国巴黎举行，格雷瓜尔·戴高乐、阿兰·蓬皮杜等法国知名人士讲述了发生在中法两国之间的友好故事。

格雷瓜尔·戴高乐是法国前总统戴高乐将军的侄孙。格雷瓜尔·戴高乐的父亲贝尔纳·戴高乐一直致力于促进两国友好，曾担任法中委员会主席。

从1978年第一次来到中国，格雷瓜尔·戴高乐就把镜头对准了这个陌生的国家。他连续走访了中国的十几个城市，聚焦普通中国人的日常生活并最终结集成《中国目光》这一作品。

格雷瓜尔·戴高乐说：“普通中国人的日常生活始终吸引着我，几十年来，中国经历了很大的变化，但中国的传统与中国人积极的精神从未改变。”

法国前总统乔治·蓬皮杜的儿子阿兰·蓬皮杜多年来一直致力于法中两国文化交流。他说：“我父亲是第一位访问中国的法国总统，他一直关注并热爱中国文化。今天，我也希望能像父亲一样推动法中之间的文化交流。”如今，在阿兰·蓬皮杜的推动下，位于中国山西省大同市的国际艺术社区即将动工。

年近七旬的西尔维亚娜·罗森贝格是60多年前中法合拍彩色儿童故事影片《风筝》的演员。当时她只有5岁半，因饰演与哥哥一起来中国寻找朋友的小女孩而受到中法两国观众的喜爱。

西尔维亚娜·罗森贝格说：“那时我在剧组年龄最小，我累了就有中国的大孩子主动来背我，这些情景我印象很深，我一直记得这些对我非常热情友好的中国人民。”最让她难忘的是1957年参加周恩来总理招待剧组晚宴的经历。“我坐在周恩来总理的身边，他非常和蔼可亲，而且法语讲得好极了。”

“光影流年——中法友好故事会”由中国五洲传播中心、法中文化艺术交流中心、法国TV5 MONDE电视台联合主办。当天还举行了“戴高乐与蓬皮杜家族的中国情缘”图片展，并达成中国山西省与法国塞纳-马恩省和法中友好协会进行人文交流等多项合作成果。

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