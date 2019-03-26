“哈里发国”虽败，警钟长鸣（观象台）

最近，美国白宫发言人桑德斯称，叙利亚领土上的“伊斯兰国”已经被100%消灭，他们在叙利亚已不再拥有任何领土。

法新社报道了法国总统马克龙的话：“伊斯兰国”在叙利亚占领的最后一座堡垒的倒塌，消除了所谓“哈里发国”武装分子对法国发动恐怖袭击的潜在来源。

4年半之前，恐怖组织“伊斯兰国”突然“杀”入世人视线。在伊拉克攻城略地，一度进逼首都巴格达。这一组织最高头目阿布·贝克尔·巴格达迪同年6月在伊拉克第二大城市摩苏尔宣布建立横跨伊拉克和叙利亚的所谓“哈里发国”，把叙利亚东北部城市拉卡定为“首都”。在其最盛时期，所谓的“哈里发国”控制的面积与英国相当，大约1000万人口在其控制之下。其对社交媒体的熟练操作甚至还从全球吸引了数千人前往。

如今，基本可以确定的是，所谓“伊斯兰国”、“哈里发国”作为一个实体已经成为历史。但是，它留下的伤疤依然在痛，它敲响的警钟依然在响。

作为一个恐怖组织，“伊斯兰国”仍构成安全威胁，一些残余势力在叙利亚东部沙漠地带继续活动，一些成员藏身民间，伺机发动袭击。一些离开所谓“哈里发国”的武装人员重整力量，返回他们先前在伊拉克的巢穴。正如美国陆军军官学校现代战争研究所学者约翰·斯潘塞说，地理意义上的所谓“哈里发国”遭瓦解，“伊斯兰国”却远没有溃败。

更值得警惕的是，“伊斯兰国”的据点虽然被捣毁，但其极端主义思想却没有消亡，仍继续在地区和世界范围内产生不良影响，随时可能滋生出新的极端组织。

事实上，分析普遍认为，在“伊斯兰国”被击溃的形势下，新一波极端主义、恐怖主义狂潮正从中东向全球外溢和扩散。从世界各地来到中东进行“圣战”的人员纷纷回流，对各国的安全和稳定形成严重威胁。如突尼斯一国就有7000多人在叙利亚、伊拉克、利比亚等地进行“圣战”。据路透社报道，自2013年以来，已有1000多名德国人离开德国前往中东战区。如今，不少人陆续回国，使当局面临严峻挑战。

回流的“圣战”人员目前已经成为新的问题。英国最近剥夺了一名15岁时离开伦敦加入叙利亚“伊斯兰国”的少女沙玛·贝谷姆的国籍。围绕沙玛·贝谷姆一案所展开的辩论突显出欧洲各国政府在处理此类问题时所面临的安全、法律和道德困境。

此外，除了多年战争留下的满目疮痍，还有无数流离失所的家庭。最近，那些无家可归的与“伊斯兰国”有关的叙利亚和伊拉克儿童引起世人关注。联合国儿童基金会警告说，在“伊斯兰国”长大的儿童不应被视为恐怖分子。但是，许多国家不愿意解决这群人的遣返问题。

“哈里发国”溃败了，但是世界面临的形势依然严峻。要铲除滋生极端恐怖主义的土壤，要在废墟之上重建和平的家园，世界还有很长的路要走。

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