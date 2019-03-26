美国对中东态度改变了吗？（环球热点）

3月23日，一名戈兰高地的德鲁兹儿童举着叙利亚国旗在迈季代勒舍姆斯参加抗议活动，反对美国总统有关戈兰高地的言论。

新华社/基尼图片社

3月25日至26日，据法国国际广播电台报道，以色列总理内塔尼亚胡访问美国。就在几天前，美国总统特朗普在推特上发文说：“52年了，美国是时候完全承认以色列对戈兰高地的主权了，它对以色列及地区安全具有极大的战略与安全重要性！”英国路透社评论称，在内塔尼亚胡访美之际，承认以色列对戈兰高地的主权标志着美国中东政策的重大转变。

屡赴中东忙“建群”

据《华盛顿邮报》报道，此次特朗普关于戈兰高地主权的表态，标志着美国官方就中东和平所持中立态度的一次重要“象征性逆转”。特朗普上任以来，美国的中东政策出现了多次历史性调整。2019年，特朗普政府在中东动作频频。

美国国务卿蓬佩奥频繁到访中东。今年1月，蓬佩奥访问约旦、埃及、巴林、阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿曼等国，推动建立号称“阿拉伯版北约”的“中东战略联盟”。2月21日，美方和来自阿拉伯国家及地区组织的代表在华盛顿召开会议，再次讨论组建“中东战略联盟”相关事宜。3月19日，蓬佩奥再次访问中东巩固合作。美国国务院在近日发布的一份声明中表示，蓬佩奥最近一次出访科威特、以色列和黎巴嫩三国行程的主要议题包括重振与中东地区主要盟友和伙伴国家的关系、进一步扩大与中东三国的双边关系以及探讨如何遏制伊朗影响力。

此外，今年美国转变态度，同意在叙利亚留驻部分军人，计划组建一支千人规模的多国观察员部队，一同在叙利亚北部设立“安全区”。

而且，本月初，据卡塔尔半岛电视台报道，美国和以色列军方宣布，美军首次将其最先进的“萨德”反导系统临时部署在以色列，投入两国联合军事演练。与此同时，五角大楼还宣称，洛克希德马丁公司赢得了沙特购买该反导系统的相关合同。

试探态度做铺垫

此次，特朗普主张承认以色列对戈兰高地拥有主权，引发国际关注。分析普遍认为，这一举动是组建“中东战略联盟”的一部分。

据英国路透社报道，有知情人士称，特朗普此次决定在部分程度上是由其助手的一项评估促成的。该评估认为，特朗普过去两年对于耶路撒冷问题的一些争议性举措在阿拉伯世界引发的反应并不像很多专家预计的那么强烈。

“形势的变化为美国的中东和平新政策带来了更多可能，”上海国际问题研究院外交政策研究所研究员、中国中东学会副会长李伟建在接受本报采访时指出，美国政府对戈兰高地主权的立场表明是对国际社会态度的试探，并为进一步推行新的中东战略做铺垫。

上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚在接受本报采访时指出，内塔尼亚胡在国内面临贪腐指控，选情不利，需要扭转被动局面。同时，特朗普在“建墙”问题上与国会关系陷入僵局，也希望得到以色列和美国国内亲以势力的支持，转移视线。

“特朗普此举并非‘一时兴起’，其短期目标是即将举行的以色列国会大选和已经拉开序幕的2020年美国总统大选。”外交学院国家软实力研究中心主任姚遥对本报说：“长期来看，无论是戈兰高地的战略价值还是包括水资源在内的经济价值对美以都意义重大。”

孙德刚还指出，美国此次表态也是对伊朗的进一步制衡。他说：“叙利亚巴沙尔政府已经巩固国内局势，伊朗在东地中海地区站稳脚跟，而美以缺乏影响局势走向的筹码。美国承认以色列对戈兰高地的主权，这是在向叙利亚施压，目的是逼退伊朗。”

利用盟友成制衡

“目前，美国中东政策的最大特点就是利用盟友的力量形成制衡，”孙德刚分析，在俄罗斯、伊朗和土耳其等非西方力量在中东做强做大的背景下，特朗普政府不愿意投入过多人力和财力，而是积极打造“中东战略联盟”，包括促进与以色列的战略合作。

事实上，新版《美国国家安全战略报告》指出，美国对外战略重心已不再是应对恐怖主义，而是转向应对传统大国竞争。在朝核等问题面前，中东不再是美国政府的“核心关切”。

“以色列成为美国在东地中海地区的‘桥头堡’，”孙德刚指出，特朗普政府上任以来，美国先后向以色列交付F-35先进战机、将驻以柔性军事存在升级为刚性军事基地，带头将驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷，宣布美国应承认以色列对戈兰高地的主权等行为，都是美国偏袒盟友、发挥盟友战略作用、减少美国在中东投入的体现。

“特朗普主张美国承认以色列对戈兰高地的主权，无法改变联合国和国际社会的共识，其象征意义大于实际作用。”姚遥说，“但是，此举预示着特朗普政府的亲以政策将进一步深化，或将鼓励以色列国内的强硬派政党与政策，同时进一步分化阿拉伯世界。这或将刺激中东局势进一步恶化。”

面对不断变化的形势，中东各国也已行动起来。“全球多极化、外交多元化的趋势愈发明显，”李伟建说，“中东各国对于美国偏袒以色列的做法会持续表示反对，但短期内不会出现实质性的正面对抗。特朗普这一表态目前虽尚未成为美国政府的政策，但中东各国对美国的信任会进一步降低。”

(责编：袁勃)