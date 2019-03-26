西尔维亚娜·罗森贝格（右三）与刘祥生（右二）、华卫民（左一）在“光影流年——中法友好故事会”活动上重逢。

本报记者 彭训文摄

“我想在这个场合，寻找我60年前的中国朋友。”当地时间3月24日，在法国巴黎举办的“光影流年——中法友好故事会”活动上，一位法国老人走上台，说出这句话。

这位老人叫西尔维亚娜·罗森贝格，曾是1958年中法合拍彩色儿童故事片《风筝》中尼高尔这一角色的扮演者。这部电影讲述了法国男孩比埃罗和妹妹尼高尔，通过一只漂洋过海而来的风筝，与中国小朋友结下友谊的故事。周恩来总理曾设晚宴邀请剧组全体成员参加。电影上映后，曾在中法两国引起轰动，并获得卡罗维发利电影节和威尼斯电影节的重要奖项，增进了中法两国人民的友好交往。

“大家看我的外形有很大变化，但我的心没有变。”西尔维亚娜风趣地说，“我仍然记得热情友好的中国人民，仍然记得当时和我拍摄电影的小演员们。记得有一个小朋友，每次我累的时候，他都会把我背在身上。记得有一个会说法语的小姑娘，总是陪在我身边，帮我做翻译……我很想见到他们，因为已经60年了，我非常思念他们。”

故事有一个圆满的结局：在西尔维亚娜说完这些话后，主持人将准备好的“惊喜”请上舞台——经常背她的中国哥哥刘祥生、懂法文的姐姐华卫民。

西尔维亚娜紧紧拉着他俩的手，满脸笑容，聊得很开心。刘祥生说，60年前，西尔维亚娜才5岁半，就是个小妹妹，非常活泼。“当时导演要求我们拥抱她，以示礼貌，但那时我们谁都不敢，现在想来真是很遗憾。”华卫民出生在法国，当时主动报名参演，后来成为巴黎大学中文系教授，现在桃李满天下。

当年，一只风筝的美好寄托，促成了中法两国的文化交融和民众情谊。如今，越来越多中法民众之间的友好交往故事正在不断续写。

（本报巴黎3月24日电）

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