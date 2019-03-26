播种中法合作的新希望

春天是播种的季节。在结束对意大利、摩纳哥的访问后，国家主席习近平开启了对法国的访问，同法方一道播种中法合作的新希望。连日来，在法华侨华人热烈欢迎习近平主席来访。他们纷纷表示，习近平主席此次访问将为中法两国源远流长的友谊增添新动力。

“习主席访法的消息在华人朋友圈刷屏了”

“习近平主席访问法国的消息，这些天在华人朋友圈刷屏了。”法华工商联合会名誉会长郭智敏说，在法华侨华人对习主席来访非常关注，很多在国内的侨领都特地赶回法国。“今年是习近平主席时隔5年再次访法，又逢中法建交55周年，因此这次访问意义重大，将进一步加深两国之间各方面各领域的合作。”

郭智敏在法国生活已经30多年。在他看来，法国民众对中国人的印象有一个变化过程：“这些年来，在习近平主席领导下，中国综合国力大幅提升，人民生活水平显著提高，法国民众对中国游客、华侨华人的态度都在朝更好的方向发展。”

法国里昂市第七区议员、奥·罗阿·里昂华人华侨会会长罗佳君说：“习近平主席访问法国，我非常激动，因为在习主席领导下，中国国力日益强盛，华侨华人都看在眼里、喜在心头。我在里昂当选议员后，经常跟法国同行交流，介绍中国的发展经验，他们都非常佩服。”

今年正值中国留法勤工俭学运动100周年。1919-1920年间，周恩来、邓小平、蔡和森等近2000名中国进步青年远赴法国勤工俭学、追求真理，奠定了中法友谊的基础。

“这是一种传承，对后来中法民间交往非常重要。”湖南省驻法国商务代表处首席代表、法国湖南商会会长文菲表示，中法建交55年来，两国关系基本是稳固的，虽然其中有一些小插曲，但并不影响大趋势。总体来说，中法民众相互包容度也很高。“习近平主席在留法勤工俭学运动100周年之际访问法国，对深化两国人文交往、文化交流将起到积极推动作用。”

为深化中法经贸合作牵线搭桥

近年来，中法经贸合作逐步深入。短短5年间，双边贸易额增长130多亿美元，双向投资总额超过200亿美元。其中，在法华侨华人的牵线搭桥十分重要。

在马赛，郭智敏所在的商会成为马赛国际商贸城的合作伙伴。这座商贸城首期已入住80多家华商，以从事小商品贸易为主，成为法国华商对接国内市场的新平台。

郭智敏说，随着时代变化，马赛国际商贸城会成为华商转型的新起点。马赛是重要的港口城市，也是华侨华人较多的城市。通过商贸城项目，可以给法国南部华商和非洲商人提供更多商机。项目的逐步完善也会吸引更多国内企业前来投资。

2017年，文菲成功将一家有着50多年历史的房车公司引入家乡湖南。在她看来，在外华侨华人大多跟祖（籍）国有千丝万缕的联系。与老一代移民相比，新一代移民在语言方面已经没有问题，跟当地社会融入也比较顺利，正在从就业变成创业，甚至把一些较好的投资机会带回祖（籍）国，在实现个人价值的同时，也能为国家做一些事情。

推动共建“一带一路”迈出更大步伐

习近平主席在法国《费加罗报》发表的署名文章中提到，推动共建“一带一路”和第三方市场合作迈出更大步伐。

在法国一所大学就读大三的余晓峰，小时候在广东生活了10年，后来到法国上学。与父母相比，他既能熟练地掌握法语，又对中国的变化十分了解。如今，余晓峰在巴黎一家旅游咨询公司实习。谈及未来，他希望找到一份能促进中法经贸交流的工作，“因为中国的快速发展、‘一带一路’建设等，对每位华侨华人来说都是大机遇。”

在深化中法共建“一带一路”合作方面，罗佳君有一个想法：里昂和广西梧州可以通过茶船古道项目加强经贸联系。

据介绍，茶船古道指的是广西梧州市茶农通过内河航运把茶叶、瓷器等货物运往世界各地，与外界建立了广泛的贸易关系。近年来，通过罗佳君的牵线，里昂与梧州之间已经就将梧州六堡茶引进法国市场开始了相关接触。他建议，相关部门可以通过给予更多支持，将传统上只抵达东南亚的茶船古道延伸到欧洲——从梧州出发，沿着东盟十国港口城市进行茶叶贸易的宣传、推广，最终到达里昂市。“这样既宣介了茶船古道，又能切实推动中法城市经贸交往”。

（本报巴黎3月25日电）

(责编：袁勃)