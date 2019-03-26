特朗普宣布承认以色列对戈兰高地的主权

3月25日，在美国首都华盛顿白宫，美国总统特朗普（左）与以色列总理内塔尼亚胡展示特朗普签署的正式承认以色列对戈兰高地的主权的公告。 新华社发（沈霆摄）

新华社华盛顿3月25日电美国总统特朗普25日正式承认以色列对戈兰高地的主权。叙利亚、俄罗斯、阿拉伯国家联盟等国家和组织随后表示反对，警告此举或引发地区局势新动荡。

特朗普当天在白宫与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行会谈，并签署公告正式承认以色列对戈兰高地的主权。公告称，美方这一决定是因为伊朗和真主党等组织在叙利亚南部采取行动，试图把戈兰高地变成对以色列发动袭击的场所。

特朗普对媒体说，美以关系牢固，做出这一决定是“早有此意”。内塔尼亚胡称美方这一决定具有“历史性”意义。

叙利亚外交部当天发表声明，坚决反对特朗普宣布承认以色列对戈兰高地的主权，认为此举是“对叙利亚主权和领土完整的公然侵犯”。

联合国秘书长古特雷斯通过发言人表示，戈兰高地的地位并未改变，联合国在这一问题上的政策已反映在安理会相关决议中。

阿盟秘书长盖特发表声明说，特朗普此举公然违反国际法，是无效的。这一表态不会改变戈兰高地为叙利亚被占领土的事实。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对媒体说，特朗普宣布承认以色列对戈兰高地的主权无视国际法准则和安理会决议，可能导致中东地区出现新一轮紧张局势。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地，实施控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认该区域为以色列领土。联合国安理会1981年通过的第497号决议明确表示，以色列将其法律、管辖权和行政机构强加于戈兰高地的决定是“完全无效的，不具国际法律效力”。（记者朱东阳 刘品然 参与记者：吴丹妮、刘洋）

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