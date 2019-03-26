内塔尼亚胡中断对美国的访问紧急回国 巴以局势升级

人民网讯 正在美国访问的以色列总理内塔尼亚胡25日宣布，鉴于巴以局势紧张，决定与美国总统特朗普会谈后中断访问立即回国。

以色列总理办公室25日晚些时候发表声明说，当天从加沙地区发射的一枚导弹击中了特拉维夫市北郊一住宅，造成7人受伤，正在美国访问的总理内塔尼亚胡得知上述情况后决定中断访问立即回国。以色列《国土报》网25日引述内塔尼亚胡在华盛顿的讲话说，“我刚结束与以色列总参谋长和国家安全委员主席的电话磋商，得知以色列遭到了罪恶袭击，我们将进行强烈反击。”他进一步表示，“鉴于安全事态的发展，在与美国总统特朗普会谈后，我决定中断访问回国，以处理紧急情况。”

阿联酋《宣言报》报道称，根据计划，内塔尼亚胡对美国的访问要持续到本周四，周五回到以色列。在美期间，他除与特朗普会谈外，还要与美国一些高级领导人进行会谈和会面。

科威特《祖国报》26日报道说，24日晚间，巴以局势突然紧张，以色列指责哈马斯从加沙地带向以色列军发射爆炸装置和燃烧气球，随后以军坦克袭击了哈马斯在加沙的两个据点。据以色列电视台12频道报道，以军两个旅和一个特遣总队25日晚些时候已紧急调往靠近加沙边界地区。以军总参谋部强调，哈马斯要对向特拉维夫发射导弹造成众多平民受伤负责，我们正对局势进行研究，一定要让哈马斯付出沉重代价。有中东媒体报道说，为不使巴以局势进一步恶化，埃及政府正在哈马斯和以色列之间进行协调，希望双方采取克制态度，特别要求以色列不要对加沙地区采取新的军事行动。（安国章）

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