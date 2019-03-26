印尼首都开通首条快速公交线路 总统主持开通仪式

印度尼西亚首都雅加达首条快速公共交通线路24日开通，25日投入运营。

线路连接雅加达市中心和市南。这是这一东南亚城市快速公共交通系统建设的第一阶段。

【耽搁多年】

印尼总统佐科·维多多当天主持线路开通仪式，几千名嘉宾和当地居民前往“观礼”。

佐科说：“今天，我们借助雅加达开通快速公共交通线路第一阶段，启动新文明。”

这条线路全长大约16公里，由市中心向南延伸，地上地下共13个站点，每天早晨5时运营至午夜，单程耗时不足30分钟。

线路25日正式运营，第一周乘车免费。运营方说，开始收费后，票价相当于大约70美分至1美元（约合人民币5元至6.7元）。

这一项目由当地和日本企业共同承建，贷款来自日本国际协力事业团。印尼政府上世纪80年代开始规划这条线路。由于政治危机、资金方面的分歧和繁琐的流程，项目一再耽搁，直至2013年10月动工。佐科时任雅加达市长。

新线路旨在缓解雅加达的交通拥堵状况。雅加达人口1000多万，但首都圈人口有大约3000万。过去10年，随着汽车数量增加，雅加达交通状况恶化。印尼交通部说，高峰时段车速“明显下降”，至每小时10公里左右。在市区某些路段，行驶5公里需要耗费两个小时甚至更久。

【推进建设】

“南线”开通后，佐科主持一场奠基仪式，启动第二阶段“北线”建设。

“北线”由市中心向北延伸，全长大约8公里，计划2024年以前完工。南北两条线路造价合计约26亿美元。

雅加达政府打算修建更多快速交通线路。美联社报道，当地政府筹划建设一个连接雅加达和周边卫星城的地上快速交通网络，第一阶段项目有望4月启动；项目总造价约24亿美元。

佐科说：“如果我们有综合交通系统，人们去任何地方都会更便捷，就可以把汽车或摩托车留在家里。”

不过，一些业内专家分析，新快速交通系统可能几年后才能发挥作用。雅加达每个工作日大约有140万人通勤，而开通的首条线路每天仅能运送大约13万人。

布拉维查亚大学公共交通专家亨迪·波密普特罗告诉法新社记者：“快速交通不会立即缓解交通拥堵，因为改变（出行）习惯和民众的态度不容易。”（安晓萌）（新华社专特稿）

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