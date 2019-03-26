泰国举行议会选举 人民国家力量党与为泰党势均力敌

泰国24日举行议会选举。据官方发布，初步计票结果显示，支持总理巴育·占奥差的人民国家力量党领先，支持前总理他信·西那瓦的为泰党紧随其后。

这是自军方2014年推翻为泰党政府以来的首次选举。

【投票热情高】

泰国现有超过5100万合格选民，9万多个投票站24日8时至17时向选民开放。泰国选举委员会在投票结束前大约1小时说，这次选举的投票率预计为大约80%。

当天晚些时候，选举委员会通报，对91%选票所作计票结果显示，人民国家力量党获得大约730万张选票，为泰党获得大约680万张选票。

这一委员会说，计票仍在持续，拟定25日发布95%的选票计票结果。按照先前发布的消息，议会选举正式结果定于5月9日以前发布。

巴育当天大约8时前往首都曼谷一个投票站，以选民身份投票。他告诉在场媒体记者，希望选民们积极行使投票权利，共同解决国家面临的问题。

新选举法规定，250名上议院议员将由军方主导的全国维持和平秩序委员会指派产生；选民投票选出下议院350名分区议员，另外150名不分区议员根据各政党得票比例作分配；两院议员联合投票、选出新总理。

选举委员会24日晚的通报没有提及各党派获得多少议席。

【选情变化快】

投票结束以后不久，泰国PBS电视台报道民意调查机构“超级调查”在投票站出口处所作民调获得的结果，显示为泰党领先于人民国家力量党。

另外一家民调机构苏安杜西研究院针对8万名选民所作调查得出相同结论，预测为泰党将拿下下议院500个席位中的173个，人民国家力量党将获得96席。

路透社报道，如果出口民调结果误差不大，意味着为泰党和人民国家力量党都没有获得多数席位，需要与其他政党结为联盟，以组建新政府。选举委员会通报初步计票结果后，路透社以“意想不到”描述选情。

泰国2006年9月发生军事政变，推翻时任总理他信。支持他信的政治力量以组织街头示威和组建新政党方式谋求重掌政权。军方2014年推翻他信妹妹英拉·西那瓦领导的为泰党政府，时任陆军总司令巴育充任总理至今。

巴育2月8日宣布以国家人民力量党候选人身份参选下届总理。

选民纳帕萨潘·翁焦蒂潘告诉路透社记者，她期待选举能促动积极改变。

“我不知道结果是什么，”她说，“但我希望赢得选举的那个党能让国家进步。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

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