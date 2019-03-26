无视美国施压 伊朗仍要与黎巴嫩“好好处”

伊朗官员24日说，尽管美国国务卿迈克·蓬佩奥22日施压黎巴嫩疏远伊朗，伊朗仍会寻求与黎巴嫩加强关系、搞好团结。

蓬佩奥19日至23日访问科威特、以色列和黎巴嫩，磋商地区安全等议题。他22日抵达黎巴嫩后会晤多名官员，施压黎巴嫩政府与伊朗、黎巴嫩真主党保持距离，不要让这两方势力对黎巴嫩指手划脚。

按照蓬佩奥的说法，美国对伊朗和真主党的制裁已见成效，将继续利用“一切和平手段”遏制真主党和伊朗在中东地区的影响力。

伊朗外交部发言人巴赫拉姆·卡齐米24日回击蓬佩奥的言论：“美国中东政策失败，于是转而用威胁恐吓这一老掉牙、不光彩的武器，要把霸道专横的政策强加给其他国家。”

卡齐米说：“伊朗尊重黎巴嫩的独立、尊重黎巴嫩政府和国家的自由意志，将全力促进黎巴嫩内部团结，拓展两国关系。”

这名发言人提及真主党，强调后者是黎巴嫩一个合法政党：“蓬佩奥怎么能在访问黎巴嫩期间发表这么不讲道理、没有逻辑的言论？！”

美国把伊朗支持的黎巴嫩真主党列为恐怖组织，对真主党施行多轮制裁。在黎巴嫩去年5月议会选举和今年1月新内阁组建中，真主党影响力上升，激起美方更多担忧。

蓬佩奥本轮中东之行寻求施压伊朗和黎巴嫩真主党，因而就伊朗和真主党发表的言论并不令人吃惊。只是，蓬佩奥一番言辞在黎巴嫩遭到冷遇。

黎巴嫩外交部长吉卜兰·巴西勒22日说，真主党是黎巴嫩的一个政党，由民众选举进入国家政治进程，美国不应把它列为“恐怖组织”。黎巴嫩总统米歇尔·奥恩说，真主党是黎巴嫩主要派别之一，“对我们而言，维护国家统一和国内和平才是优先考虑的事情”。

黎巴嫩议长纳比·贝里当天告诉蓬佩奥，美国制裁真主党给黎巴嫩和黎巴嫩人民产生消极影响。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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