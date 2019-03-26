内塔尼亚胡访问美国 拉特朗普“助攻”竞选

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡24日抵达美国首都华盛顿，开始访美，谋求深化两国关系的同时为他议会选举竞选造势。

以色列方面披露，美国总统唐纳德·特朗普25日会晤内塔尼亚胡时，可能正式认可以方对戈兰高地的“主权”。

不过，以色列一座小镇25日清晨遭遇火箭弹袭击，促使内塔尼亚胡临时缩短行程，打算当晚启程回国。

【正式“背书”】

以色列代理外交部长以色列·卡茨24日经由社交媒体“推特”宣布，特朗普25日将在内塔尼亚胡见证下签署命令，“承认以色列对戈兰高地的主权”。

特朗普定于25日在白宫会晤内塔尼亚胡。他21日声称，美国应承认以色列对戈兰高地的主权。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地，实施控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认这一区域是以色列领土。

特朗普就任后调整美国中东政策，与以色列关系迅速走近。美国先前认定耶路撒冷是以色列首都并把驻以大使馆迁往耶路撒冷。

路透社分析，上述三项举措均符合内塔尼亚胡心愿。他从特拉维夫启程赴美前告诉媒体记者：“我们从来没有在以色列总理和美国总统之间建立过这样的联系。”他说，他将与特朗普讨论美方就戈兰高地的“历史性宣言”和“持续施压伊朗”。

美国去年单方面退出2015年伊朗核问题全面协议并重新启动对伊朗制裁，同时希望拉拢以色列、沙特阿拉伯等中东盟友构建“阿拉伯版北大西洋公约组织”，以全面对抗伊朗。

【“后院”遇袭】

美国方面就巴以和平等中东问题的明显偏向招致多方反对。联合国、法国、德国和英国以及不少地区组织反对特朗普21日就戈兰高地发表的言论，警告美方立场可能触发地区局势新动荡。

内塔尼亚胡访美第一天遭遇“后院起火”。以色列政府25日说，一枚远程火箭弹当天清晨从加沙地带射向特拉维夫以北的农业小镇米什梅雷特，击中民宅，致7人受伤。

按照路透社的说法，这是以色列商业重镇特拉维夫及其周边地区2014年以后首次遇袭。巴勒斯坦方面暂未确认发射火箭弹。

身在美国的内塔尼亚胡25日宣布，他当天晚些时候在白宫与特朗普会晤后将立即回国，原定后续行程取消。他说，以色列将强势回应火箭弹事件。

巴勒斯坦强烈反对特朗普政府就巴以和平所持立场，拒绝参与磋商美方主导的中东和平方案。

国际社会对美方承认耶路撒冷为以色列首都等举措响应寥寥。

【“助攻”选举】

以色列定于4月9日举行议会选举。多家媒体分析，特朗普就戈兰高地的言论是为内塔尼亚胡竞选连任送上“大礼”。

按照法新社的说法，内塔尼亚胡一直把他与特朗普的个人关系作为竞选“卖点”。特朗普微笑着与内塔尼亚胡握手的形象出现在这名以色列总理的竞选广告上；他的竞选视频强调特朗普称赞以色列总理“强大”，是“赢家”。

不过，最新民意调查显示，受涉腐丑闻拖累的内塔尼亚胡与主要竞争对手“蓝与白”联盟领导人之一、前国防军总参谋长本尼·甘茨所获支持率不相上下。

甘茨同样正在美国。内塔尼亚胡原定26日向美国—以色列公共事务委员会年会发表演讲，比甘茨的演讲晚一天。（海洋）（新华社专特稿）

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