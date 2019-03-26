洪都拉斯总统埃尔南德斯承认耶路撒冷为以色列首都

洪都拉斯总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯24日承认耶路撒冷为以色列首都，说打算在那里开设贸易办事处。

据一份洪都拉斯政府声明，埃尔南德斯当天在美国首都华盛顿出席一场以美以关系为主题的会议时说：“今天我已经宣布第一步，即在以色列首都耶路撒冷设贸易办事处，成为位于特拉维夫的驻以大使馆的延伸。”

洪都拉斯外交部说，作为回应，以色列将在洪都拉斯首都特古西加尔巴开设一处合作办事处并赋予它外交地位。

埃尔南德斯声称，洪都拉斯政府的“第二步会引发美国和以色列的敌人攻击，但我们将继续沿这条路走下去”。他没有说明第二步是什么举措。

埃尔南德斯近几个月释放信号：他正考虑将驻以大使馆迁至耶路撒冷。不过，他当天没有提及搬迁驻以使馆。

以色列1967年在第三次中东战争中占领东耶路撒冷，单方面宣布整个耶路撒冷为“永久、不可分割的首都”。巴方要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。耶路撒冷地位是阻碍巴以和平进程的症结之一。国际社会普遍不承认以色列对整个耶路撒冷拥有主权。

美国总统唐纳德·特朗普2017年12月宣布承认耶路撒冷为以色列首都，遭到国际社会普遍反对。同月晚些时候，联合国大会通过一项决议，认定宣称改变耶路撒冷地位的任何决定和行动都无效。洪都拉斯和邻国危地马拉是少数几个“站队”美国、投票反对决议的国家。

美国2018年5月把美驻以大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。同月，危地马拉将这一拉丁美洲国家驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。外界当时推测，洪都拉斯可能“跟风”。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)