我驻福冈总领馆在冲绳举办“一日领事馆”活动

我驻福冈总领馆在冲绳举办的“一日领事馆”活动现场。

人民网东京3月25日电（记者 刘军国）中国驻福冈总领馆3月23日和24日在冲绳县举办“一日领事馆”活动，为当地侨胞提供护照申请与更新、领取养老金资格审核表（健在证明）等服务并解答有关咨询。据悉，两天活动共受理护照等证件申请110余份，150余名侨胞参加。

在冲绳县当地侨团的大力协助和侨胞们的积极配合下，“一日领事馆”活动进展顺利。中国驻福冈总领馆馆员热情接待每一位申请人，对侨胞提出的问题一一进行了耐心、细致的解答。现场还开设了绿色通道，确保老年人优先办理。侨胞们纷纷表示，总领馆利用周末时间来冲绳举办“一日领事馆”活动，解决了他们的许多实际困难，不仅节省了他们前往总领馆办证的时间、费用和精力，更是带来了祖国的温暖关怀，真正地体现了总领馆“为人民服务”的宗旨。

据悉，这是中国驻福冈总领馆连续3年在冲绳举办“一日领事馆”活动，办证数量也逐年攀升。冲绳县距总领馆所在地福冈市路途遥远，且县内离岛众多，冲绳本岛乘飞机到福冈仅单程就需近2小时，往返机票约5万日元（约合3000元人民币），前往总领馆办理证照的时间、经济成本较高。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)