2019年第三届全国大学生环保知识竞赛启动

人民网讯 3月24日，在第50个"世界地球日"来临之际，中国生物多样性保护与绿色发展基金会、北京大学创新创业学院、四川省生态文明促进会联合主办，我爱竞赛网、中国绿发会大学生发展工作委员会承办的第三届全国大学生环保知识竞赛公益活动在北京大学启动。活动旨在推进绿色发展、建设美丽中国，号召广大高校学生主动学习环保知识，自觉履行环保义务，共同承担起建设绿色地球的责任。

北京大学创新创业学院的院长陈东敏院长肯定了前两届环保知识竞赛的成功举办对于高校环保事业的重要意义，通过列举环境污染对于人类的种种危害，表示环保问题关乎人类生存；环保治理势在必行，我们每个人都应该从小事做起，并衷心希望通过此次大赛，号召更多的人参与到环保工作中来，鼓励更多人为我们的碧水蓝天而战斗，共同建设美丽的家园。

中国生物多样性保护与绿色发展基金会秘书长周晋峰表示，人类经历了原始文明、农业文明、工业文明时代，由于工业文明的飞速发展，导致人类所需的水、空气、土壤受到了严重污染，当今人类所面临的是生态问题。当今时代所需的创新创业是全新的生态文明时代的需求，大学生是年轻的一代，是人类的未来，因此大学生也是最能够，最需要接受新文明思想，也是最有能力去改变我们所生活的世界的一代。

四川省生态文明促进会副会长兼秘书长曹鹤舰表示，国家高度重视生态文明建设工作。传播环保知识，深化公民环保意识，影响和带动更多力量是环保知识竞赛举办的初心；中青年群体在环保建设中发挥了更积极的作用是环保知识竞赛举办的动力。他强调生态文明建设是一个长期艰巨的过程，而人的价值观念转变也是一个长期艰巨的过程，所以要充分发挥生态文明教育的基础性、先导性和全局性作用，营造环境共护的良好氛围。

安徽省志愿者协会公益工作委员会主任刘骆辉认为，我们必须在思想和行动上加强对环保的重视，才能满足人民日益增长的对美好生活、特别是对优美生态环境的需求，同时也肯定了公益组织以及大学生志愿者在各种环保行动中重要的枢纽作用。

全国大学生环保知识竞赛以“只有一个地球”为主题，线上竞赛活动将于4月1日在我爱竞赛网平台开始答题，预计有两百万大学生参加，各高校协办单位同期在线下开展多种形式主题活动，作为践行环保先锋军，积极发挥在环保领域的示范作用，带着使命感、责任感，坚持不懈，砥砺前行。

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