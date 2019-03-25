第六届“思源工程巾帼关爱”凝心传播健康理念

人民网讯 第六届“思源工程-巾帼关爱”活动3月23日在京举行。公益活动接受体检的基层妇女主要来自于朝阳、丰台和密云等郊区县，以及贫困地区来京务工人员及其家属。该活动由北京市妇联、中国女医师协会、民建中央对外联络委员会共同主办。

活动组织者中国医学科学院肿瘤医院教授、民建中央委员、中国女医师协会副会长侯惠荣介绍，“思源工程”是民建中央发起，宗旨是以扶贫和社会公益事业为方向，通过帮助贫困弱势群体解决生产生活困难，促进中国贫困地区经济和社会事业发展。“思源工程-巾帼关爱”活动已连续举办六年，先后为千余名妇女和社会各界贫困弱势群体提供了优质的体检和义诊服务。

除了免费体检现场还设有知名专家义诊活动。北京十几所大型三甲医院的20多位专家为基层妇女和贫困地区来京务工人员及家属进行了爱心义诊。“健康体检是推动健康扶贫精准到人、精准到病，真正把健康扶贫政策落到实处的重要措施，贫困地区外出务工人员的健康扶贫是现阶段扶贫攻坚任务的难点之一，通过免费爱心体检和义诊，使他们的健康、保健意识得到进一步增强，对疾病的早发现、早治疗可以起到重要的作用，同时减轻因治疗和康复带来的经济压力、加快他们脱贫的步伐”。来自复兴医院心内科主任韩凌主任说。

各界人士衷心祝愿这项从贫困地区在京务工人员健康需求出发、从提升基层妇女健康生活理念出发，聚合社会各界力量和民建基层组织，将新时期扶贫攻坚中的健康扶贫行动落在了实处。（王峥）

(责编：赵芮(实习生)、常红)