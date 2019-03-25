维护上市公司合法权益学术研讨会在京举行

类案类判制度是最高人民法院“软指导”工作中的重要内容，对于保障司法公正具有重要作用。当前，统一法律适用标准和裁判尺度，合理规范法官自由裁量权，切实维护和保障企业合法权益，是积极响应党中央营造良好法治营商环境的号召，营造稳定公平透明、可预期的法治营商环境，推动我国经济持续健康发展的重要举措。

3月23日，由中国行为法学会理论研究分会、北京企业法治与发展研究会主办的“维护上市公司合法权益类案类判学术研讨会”在北京举行。与会代表结合多个典型案例，就“上市公司未经股东大会同意，为控股股东或者实际控制人提供担保所签订的合同是否属于无效合同”以及“上市公司全资子公司替实控人担保是否等同于上市公司对实控人担保，并需履行上市公司股东大会表决程序”等议题发表意见。

经过深入交流研讨，与会代表认为，根据《公司法》第十六条规定，未经股东会或者股东大会同意，公司尤其是上市公司为股东或者实际控制人提供担保所签订的保证合同应属无效；上市公司的全资子公司及其实际控制人违反监管机构规定，规避法律对公司对外担保的规定，对外实施的担保行为不具有法律效力。对损害上市公司及众多投资人利益，扰乱了金融市场监管秩序的行为，司法机关应该予以严厉打击和惩处。

出席座谈会的有中国法学会商法学研究会副会长石少侠 、中国法学会民法学研究会副会长崔建远、中央党校（国家行政学院）政法部民商经济法室主任王伟、中国人民大学商法研究所所长刘俊海、北京企业法治与发展研究会会长李仁玉等专家学者。会议由北京企业法治与发展研究会秘书长朱崇坤主持。

(责编：赵芮(实习生)、常红)