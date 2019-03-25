原标题：调查：全球最受欢迎食物 披萨意大利面居榜首

中新网3月25日电 综合报道，全世界美食不胜枚举，各国都各有特色，哪种食物最受全球喜爱呢？英国调查机构YouGov近日公布了一份全球食物受欢迎程度的调查，结果显示意大利的披萨和意大利面最受欢迎。

报道称，该调查机构邀请了全球24个国家及地区共25000民众进行调查。结果显示，披萨和意大利面是“全球最受欢迎”的食物，平均受欢迎度达84%。其次是中国食物78%、日本食物71%，泰国食物及法国食物均为70%。

报告指出，最不受欢迎的是秘鲁及芬兰食物，受欢迎度仅32%。另外，菲律宾食物亦是受欢迎度最低的食物之一，平均受欢迎度仅36%。而沙特阿拉伯料理跟菲律宾一样，受欢迎度也仅有36%。

另外，调查结果还发现，意大利食物在本国人中最受欢迎，99%意大利人喜欢本国食物。虽然菲律宾食物受欢迎度较低，但YouGov的首席数据记者史密斯(Matthew Smith)表示，受访的民众当中，菲律宾人最能欣赏各国美食。

(责编：刘洁妍、杨牧)