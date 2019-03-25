原标题：“通俄”调查出结论 两党争斗难消停

新华社华盛顿3月24日电（国际观察）“通俄”调查出结论 两党争斗难消停

新华社记者徐剑梅 孙丁

美国司法部长巴尔24日致信国会两党称，特别检察官米勒的调查没有发现总统特朗普的竞选团队成员在2016年总统选举期间“通俄”，特别检察官对特朗普是否妨碍司法“不做结论”，但司法部的结论是关于总统妨碍司法的指控“证据不足”。

分析人士认为，从巴尔的披露看，米勒调查报告总体上对特朗普是“重大利好”，解除了他上台以来一直背负的沉重政治包袱。但围绕米勒报告能否全文公开发布、司法部的结论是否公允等，两党恐再起纷争。

结论出台

米勒于2017年5月受命就“通俄门”展开调查，本月22日将调查报告呈交给了巴尔。

巴尔在致国会参众两院司法委员会两党领导人的4页信函中说，关于“通俄”问题，米勒报告“没有确定特朗普竞选团队成员与俄罗斯政府合谋或协作干预选举活动”；关于特朗普涉嫌妨碍司法，米勒团队就相关各项指控进行了“全面的事实调查”，最终决定“对所调查的（总统）言行是否构成妨碍司法不做结论”，而交由司法部长裁定。

巴尔说，他和司法部副部长罗森斯坦做出的结论是，米勒调查所发现的证据“不足以确定总统有妨碍司法的违法行为”。

巴尔还表示，他将“尽量多地”公开这份机密报告的内容。

共和党一方普遍对巴尔所述米勒调查结论感到欣喜。特朗普发推文称：“没有‘通俄’，没有妨碍司法，全面、完整脱罪。”副总统彭斯称调查“完全证明（特朗普）无罪”，指责民主党“在这些不可信的指控上花费太多时间”。国会参议院多数党领袖麦康奈尔则表示，调查结果说明特朗普有关他的团队并未“通俄”的表态是正确的。

而在民主党一方，国会众议长佩洛西和参议院少数党领袖舒默发表联合声明称，巴尔关于米勒报告的摘要“产生的问题和他回答的一样多”。声明还说，巴尔在被特朗普提名为司法部长前曾公开表露对米勒调查的“偏见”，因此他“不是中立的观察者”，不可能“对米勒报告做出客观裁定”。

争斗难休

分析人士指出，从目前美国各界的反应看，米勒调查的公信力未受质疑，“通俄”疑云本身应可尘埃落定，但围绕米勒调查的两党争斗短期内不会停止。

分析人士认为，围绕米勒报告，两党新一轮争斗的焦点至少有二。第一，民主党要求司法部公开米勒报告及大量调查材料能否如愿；第二，司法部有关特朗普妨碍司法“证据不足”的结论能否服众。其中，米勒报告就此陈述的正反两方面证据究竟为何，是否会为民主党提供新的“弹药”，构成重要悬念。

此外，涉及特朗普的其他多项司法调查并未随米勒调查完成而结束，米勒报告将如何影响国会众议院民主党针对特朗普一系列调查的走向，也广受关注。美国媒体普遍认为，米勒报告没有完全去除特朗普所面临的法律威胁。

分析人士指出，尽管如此，米勒报告中关于特朗普竞选团队没有“通俄”的结论将使特朗普摆脱“头顶最阴沉的乌云”，对谋求竞选连任的他来说不啻为一剂强心针。与此同时，面对2020年大选，民主党将不得不更加慎重地考虑如何打“调查牌”以及如何面对其双刃剑效应。

(责编：刘洁妍、杨牧)