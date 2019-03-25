外交部：敦促美方慎重妥善处理涉台问题

人民网北京3月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。

全文如下：

一、应国务院总理李克强邀请，新西兰总理杰辛达·阿德恩将于3月31日至4月1日对中国进行正式访问。

二、应国务委员兼外交部长王毅邀请，蒙古国外交部长达木丁·朝格特巴特尔将于3月31日至4月2日对中国进行正式访问。

问：据报道，美国对朝政策特别代表比根昨天抵达北京，请问他是否会同中国政府朝鲜半岛事务特别代表孔铉佑会见并商讨半岛核问题？

答：中方始终就朝鲜半岛问题与有关各方保持着密切沟通与接触。关于一些重要往来，我们一般会及时发布消息。

追问：今天部分朝鲜人员再次入驻开城朝韩联络办公室。中方对此有何评论？

答：我们始终支持朝韩双方通过对话协商增进互信，改善关系。同时我们也希望有关各方都能共同努力，维护好当前半岛缓和局势，继续保持接触，相向而行，推动实现半岛无核化和建立半岛和平机制进程取得新进展。

问：一艘美国军舰和一艘美国海岸警卫船昨天穿越台湾海峡。中方对此有何回应？

答：中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况，并且已就此向美方提出交涉。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理好涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。

问：日前，巴基斯坦总理伊姆兰·汗在社交媒体上称，他收到印度总理莫迪发来的国庆贺电，对印方此举表示欢迎。中方对此有何评论？

答：中方注意到有关报道，对印巴领导人互释善意表示欢迎。中方支持双方保持接触，通过对话稳定局势、解决分歧、改善关系。中方愿继续为此发挥建设性作用。

问：能否透露外交部与欧洲驻华使节就邀请他们访问新疆的沟通情况？中方希望什么时候安排欧洲驻华大使访问新疆？能否告知沟通的具体情况，包括中方对他们说了些什么、以及这是什么类型的访问？

答：上周我就类似提问作出过回应。据我了解，目前有关协商仍在进行之中。

问：你刚才发布了新西兰总理阿德恩访华的消息，能否透露她计划与中国领导人讨论哪些问题？双方会讨论华为问题吗？

答：阿德恩总理此次访问中国是她就任新西兰总理后首次访华。访问期间，中新两国领导人将就中新关系及共同关心的问题深入交换意见。我们希望此访有助于双方加深了解互信，拓展各领域交流合作，为中新全面战略伙伴关系注入新的动力。

问：我们注意到，最近韩国媒体报道称，一些韩国专家认为韩国空气质量不好，其实是和本地的一些家用的锅炉有关。韩国现有360万家庭使用锅炉，而且冬季又是使用的高峰期，所以说韩国雾霾的成因不能一味怪中国。请问您怎么看待这样的报道？另外双方在治霾方面有什么合作？

答：我们也看到了报道，韩国有关空气专家的态度是理性的、客观的。关于中国的空气污染是否会影响到韩国，中国环保部门和有关权威专家已经给出了专业和详尽的解释，这些网上都有，我这里不重复了。

刚才你问到中韩之间的合作问题。我可以告诉你的是，中韩环境合作一直都是双边合作的重要组成部分。两国环境部就加强大气污染防治、推进中韩环境合作中心建设等进行了深入交流，并签署了相关工作方案。中国环境科学研究院与韩国国立环境研究院还共同成立了“中韩空气质量联合研究工作组”，就相关领域开展分析研究工作。

中方从自身发展出发，会加快治理大气污染、坚决打赢蓝天保卫战。同时，我们也会与韩方一道，共同致力于加强大气领域交流合作，共同寻求雾霾问题的解决之道，为改善两国环境质量、促进区域和全球的可持续发展作出努力和贡献。

问：美国官员批评中国“精心设计”在新疆的考察活动，这些访问没有准确反映新疆的情况。美方官员并称中国在新疆实施“高压”政策。中方对此有何回应？

答：为了增进国际社会对新疆经济社会发展成就的了解，此前中方曾邀请多个国家驻华使节和一些外国媒体参观访问新疆。到访人士亲身感受了新疆安定祥和、各族人民安居乐业的真实情况，积极评价中方治疆政策。有关表态媒体上也有报道。至于美国官员对中方的批评，完全与事实不符，纯属造谣诬蔑。

我这里要重申的是，目前新疆政治稳定，经济发展，社会和谐，人民安居乐业，我们坚决反对美方借涉疆问题干涉中方内政。

问：上周记者会上，你说习近平主席已经向遭受强热带气旋袭击的莫桑比克、马拉维和津巴布韦三国总统致电慰问，中国政府已向三国政府提供了紧急人道主义援助，并表示中方愿根据有关国家需要提供进一步支持。请问你是否有这方面的最新消息？

答：相信你已经注意到，中国应急管理部昨天发布消息，应莫桑比克政府请求，中国政府派遣中国救援队前往莫桑比克实施国际救援。根据我得到的最新消息，中国救援队已携带救援救灾物资于当地时间25日上午抵达灾区。他们将为当地救援工作提供人员搜救和医疗、防疫等支持协助。我们相信，在各方的帮助下，莫桑比克灾区人民一定能够早日重建家园。

问：你刚才提到中国会在缓解印巴两国间的紧张关系上发挥建设性作用，早些时候中方也曾表示愿在印巴之间发挥劝和促谈作用。你今天的表态是否说明中方立场有所“演变”？

答：我们的立场是一贯的、明确的。印巴都是南亚地区的重要国家。我们希望印巴能保持友好合作关系，通过对话协商妥善解决彼此之间存在的问题。中方愿与印巴同时保持友好关系，我们也愿意为促进印巴之间的对话合作发挥建设性作用。

(责编：刘洁妍、杨牧)