不止剑桥，海外多所知名大学承认中国高考成绩

2019年QS排名前百并承认中国高考成绩的海外院校数量分布（不完全统计）谭晓祺 制表

人民网讯 综合报道，3月24日，一则“剑桥大学承认中国高考成绩”的消息引起了网友热议。根据剑桥大学官网信息，剑桥大学可以接受中国学生通过高考成绩来申请入学，其要求是考生成绩达到所在省名次排名前0.1%。消息一出，网友留言笑称“复读还来得及吗”。25日，剑桥大学微博回应表示，承认中国高考成绩并不是剑桥新闻，已执行有数年，但剑桥的招生并不“唯成绩论”，而是在考试成绩基础上对每一位学生进行综合评估。

海外多所知名大学向中国学生抛出橄榄枝

据本网不完全统计，剑桥大学并不是第一所向中国学生抛出橄榄枝的海外知名大学。早在2009年，澳大利亚政府发布《关于中国高考的专题调研报告》，该报告向澳大利亚高校阐述称，中国高考是一种选拔学生的有效方式，可作为澳大利亚高校录取中国学生的标准。正是基于这份报告，从2009年起，澳大利亚部分院校在一定范围内采取以中国高考成绩作为标准录取学生。

在QS世界大学排名（编者注：QS世界大学排名（QS World University Rankings）是由英国一家国际教育市场咨询公司所发表的年度世界大学排名，是世界最受注目的大学排行榜之一。）前一百的海外院校中，澳大利亚有6所高校承认中国高考成绩，占比较最高。其次德国、英国、加拿大、法国、新加坡、韩国也均有高校接受中国学生通过高考成绩申请，其中有多伦多大学、悉尼大学、新加坡国立大学、南洋理工大学等知名院校。

2019年QS排名前百并承认中国高考成绩的海外院校（不完全统计）

谭晓祺 制表

剑桥大学回应：不“唯成绩论”

3月24日，剑桥大学校长斯蒂芬·图普（Stephen Toope）在“大学堂·北大讲坛”演讲时就“剑桥大学承认中国高考成绩”回应称“我们之所以接受高考的结果，是因为我们希望使用尽可能多的信息来衡量剑桥大学的申请者，但高考的结果并不是唯一的参考指标。”

斯蒂芬·图普说：“我们会进一步鼓励推动学生，让他在我们的体系中获得最大发展，这就是我们的目标。所以在我们的面试里，推荐信里，还有导师的匹配上，都会有这方面考虑。其实高考只是我们最终衡量是否录取的指标之一。”

剑桥大学官方微博就该消息做出回应

3月25日上午，剑桥大学也就此事做出回应：收到很多关于“剑桥大学是否承认中国高考成绩”的询问，感谢大家对报考剑桥大学的浓厚兴趣。承认中国高考成绩并不是剑桥新闻，已执行有数年，但剑桥的招生并不“唯成绩论”，而是在考试成绩基础上对每一位学生进行综合评估。其中包括鼓励有志报考的中国学生，多参加科学奥林匹克竞赛，或者SAT I/II或者美国大学预修课程考试（Advanced Placement Tests）。

海外院校择生要求相似 高分是入场券

优秀分数是海外高校的入场券。从QS世界大学排名前一百的海外院校对中国学生的申请要求中可以发现，不单单是剑桥大学要求中国学生的高考成绩达到所在省名次排名前0.1%，澳洲国立大学要求是各省高考总分的67%-93%，新南威尔士大学要求80%-88%，悉尼大学的最低要求为成绩达到一本分数线。在新加坡承认高考成绩的两所大学中，其入学要求都为“优秀的高考成绩”，其成绩的高低决定了申请的难度。

学生综合能力成为关键指标。除了剑桥大学鼓励学生参加科学奥林匹克竞赛外，据BBC报道，根据英国高校的申请流程，综合能力也是多数高校考察的重要的一部分，其中包括中国学生的高中成绩单、英语测试、视频面试等。在美国，申请高校的学生还需要参加美国大学入学考试（ACT）或学业能力倾向测验(SAT)。中国香港和澳门的大学在参考学生的高考成绩以外，考生还需要参加学校单独组织的笔试和面试，由学校根据考生高考成绩和其他要求录取新生。

政策利好为中国学生带来了优惠的留学方案。近年来，中国与不同国家的学术交流越来越密切，为中国学生提供的留学政策也越来越多。如2005年意大利大学校长联合会（CRUI）发起的“马克·波罗计划”和2009年意大利政府推出的“图兰朵计划”。两个计划所涉的意大利高校均认可中国高考成绩，且都专门为中国学生开设了优惠的留学方案，如通过“图兰朵计划”申请的学生可免除意大利语要求，并提供丰厚的奖学金和助学金政策。

自2008年以来，西班牙教育部已经对中国学生的高考成绩进行了认证。如果学生达到高考成绩的50％以上，该成绩可以转换成西班牙高考成绩并免于西班牙大学的入学考试。在德国，中国学生高考成绩只要达到二本线，就有入读德国大学预科的资格，通过一年的预科学习，可以直接升入德国的公立大学享受免费的高等教育。（谭晓祺）

点击阅读英文报道：

University of Cambridge confirms it accepts Gaokao test results

(责编：袁昕(实习生)、常红)