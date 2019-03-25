70国青年代表报名参加第二届“丝路青年梦想汇”

人民网讯 2019年4月12至14日，第二届“丝路青年梦想汇”活动将在北京举办。截止3月22日，已有来自五大洲70个国家共计311名选手报名参加活动。

“丝路青年梦想汇”是由丝绸之路城市联盟、中国友好和平发展基金会、北京丝绸之路合作与发展促进会、中国人民大学重阳金融研究院共同主办的丝路青年国际人文年度交流项目，旨在为来自不同背景、怀抱美好憧憬的丝路各国青年展示才华、分享梦想提供舞台，并为他们感知时代、连接社会、增进友谊搭建桥梁。

据悉，本届活动内容在演讲、音乐、摄影三项赛事的基础上新增沙画、电子竞技两项深受青年人喜爱、彰显创意文化魅力的新赛事。比赛交流外，还将举行“首届丝路青年狂欢节”等活动。

目前，活动组委会正在全力以赴，精心筹备各项活动，确保活动圆满成功，迎接第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的胜利召开。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)