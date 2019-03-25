原标题：彭丽媛特使全身心投入促进女童和妇女教育事业发展——访联合国教科文组织总干事阿祖莱

新华社巴黎3月25日电 专访：彭丽媛特使全身心投入促进女童和妇女教育事业发展——访联合国教科文组织总干事阿祖莱

新华社记者应强 陈晨

联合国教科文组织总干事阿祖莱日前在接受新华社记者专访时表示，作为联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使，中国国家主席习近平夫人彭丽媛全身心投入促进女童和妇女教育事业发展之中并发挥了重要作用。

“彭丽媛教授在这一事业中发挥的作用非常重要，特别是促进教师性别平等、为女童和妇女通过教育获得独立作出了杰出贡献。教科文组织对与中国的长期伙伴关系表示赞赏，这种合作让男女平等接受高质量教育成为现实。”阿祖莱说。

2014年3月27日，随同习近平主席访法的彭丽媛到访教科文组织总部，因其“发展优质教育、帮助女孩和女性自立自强和在减少教育不平等方面卓越的贡献，对人类发展和创造性的执著以及对联合国教科文组织目标和理念的献身精神”而被授予“联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使”荣誉称号。

阿祖莱说，自2014年担任特使以来，彭丽媛教授与教科文组织携手合作，共同促进女性与男性一样能够有同等机会进行学习、自我发展和获得成功。她说，彭丽媛在这一事业中发挥的作用非常重要，她也曾多次亲自为联合国教科文组织女童和妇女教育奖颁奖。

联合国教科文组织女童和妇女教育奖由中国政府提议并资助设立，是联合国教科文组织在该领域设立的唯一奖项。2016年以来，已有印度尼西亚、津巴布韦、秘鲁、泰国、牙买加、埃及六个国家的女童和妇女机构获奖。

阿祖莱非常认同习近平主席2014年在联合国教科文组织演讲中提到的文明交流互鉴和人类命运共同体理念，她表示，人类命运共同体代表每个国家每个民族的未来都紧密联系在一起。任何一个国家，不管多强大，在当今世界都无法单独应对全球挑战，例如气候问题、生物多样性问题，以及人工智能发展带来的科技演变等，这些都需要通过全球性对话解决。

“这就是交流原则、对话原则、多样性原则的重要性。”阿祖莱表示，联合国教科文组织在提倡这些原则方面发挥着重要作用。

阿祖莱表示，习近平主席和夫人彭丽媛教授2014年3月对教科文组织的访问标志着中国和教科文组织合作进入一个新的重要阶段。除教育之外，中国和教科文组织还有很多合作项目，例如非洲世界遗产的保护和修缮、人工智能等，都取得了积极成效。

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