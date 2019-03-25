美国佛州校园枪击案后续：一周内两名幸存者相继自杀身亡

人民网讯 据法新社报道，美国《迈阿密前锋报》（Miami Herald）24日消息称，2018年2月佛罗里达州帕克兰市高中校园枪击案迄今一年多，如今一周内传出两起幸存学生自杀的消息。

据报道，佛罗里达州警方表示，玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）就读的一名学生23日晚自杀身亡。

美国有线电视新闻网（CNN）稍早报道，枪击案幸存者悉妮·艾洛（Sydney Aiello）本月17日轻生。她的母亲表示，艾洛高中毕业后就读于佛罗里达大西洋大学（Florida Atlantic University），前不久被诊断患有创伤后应激障碍。艾洛的丧礼已于22日举行。

2018年2月14日，位于佛罗里达州帕克兰市的玛乔丽·斯通曼·道格拉斯高中发生震动全美的校园枪击案，造成17人死亡、15人受伤。这是美国历史上最严重的校园枪击案之一。当时艾洛人在校园，但不在发生惨案的大楼内，她有两名好友死于枪击案。（老任）

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