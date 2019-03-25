英国百年名校升起五星红旗

历史悠久的石头校舍，优雅宁静的英式校园，一面鲜艳的五星红旗在校门上方迎风招展，分外显眼。

这里是距伦敦一个多小时车程的英国知名私立学校阿平厄姆公学。近日，这所有400多年历史的学校头一次升起中国国旗。“升中国国旗是为了表达我们对中国贵客的由衷欢迎。”阿平厄姆公学校长理查德·马洛尼说。

五星红旗升起的当天，中国驻英国大使馆教育公参王永利一行应邀到校参观，就中英教育合作展开交流。同时，学校还为该校高级顾问、华人教授曹群举行名牌揭幕仪式，把刻有他姓名的名牌铺在校园内的“名人大道”上，以感谢他多年来对学校发展的支持和贡献。

阿平厄姆公学位于英格兰中部小镇阿平厄姆，1584年建校，是一所招收13岁至18岁学生的寄宿学校，其音乐和艺术教育在英国私立学校中首屈一指。19世纪，在英国知名教育家爱德华·思林出任校长期间，阿平厄姆公学开创性地把音乐、体育等学科纳入教学课程，着力培养学生的综合素质。这一理念随后被英国乃至全世界教育者广泛认可并采纳。

目前该校有大约800名学生，其中20%来自国外，中国学生约有60人。马洛尼介绍说，自1954年接收第一个来自中国香港的学生开始，阿平厄姆公学与中国的缘分延续至今。3年前，学校开设了中文课，“我们希望鼓励更多英国孩子掌握普通话”。目前，学校正在筹备将该校历史上第一座海外分校落户中国。

为了实现与中国教育市场的顺利对接，马洛尼在最近一年里五赴中国。“每次去中国，所见所闻都令我佩服。我不仅看到了中国的远见、规划和发展速度，更感慨于中国保持对外开放与合作的信念。”他告诉记者。

马洛尼表示，在中国设立海外分校有助于推动英中教育资源互通。“在中国开设分校对我们至关重要，其意义不仅在教育层面，也在文化层面。”他说。

王永利对阿平厄姆公学积极开放的教学理念表示认同，也欢迎该校到中国合作办学。他说，教育国际化符合世界发展趋势，教育合作与交流是双向的，能为合作双方都带来好处。

“中国将继续支持年轻人走出国门，不仅是学习知识和技术，也是促进不同文化和人民之间互学互鉴。”王永利说。

马洛尼称赞在阿平厄姆公学就读的中国学子是“中国的形象大使和年轻的世界公民”。“他们英语流利，有求知欲，享受文化、艺术和运动。他们对未来充满自信，为自己的家庭和国家感到自豪。拥有这些学生我们很幸运。”马洛尼说。（新华社记者张代蕾）

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