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中国留学生被绑架 我驻多伦多总领馆开展应急处置工作

2019年03月25日11:23  来源：人民网-国际频道
 
中国驻多伦多总领馆网站截图
中国驻多伦多总领馆网站截图

人民网讯 中国驻多伦多总领馆网站消息，据加拿大警方通报，当地时间3月23日晚6时左右，一名中国留学生在加拿大安大略省万锦市被绑架，目前约克区警察局正在调查此案并寻找受害人。

中国驻多伦多总领馆对此高度重视，立即启动领事保护应急机制，第一时间联系约克区警方了解案情，要求警方全力寻找并安全解救受害人，采取切实措施保障辖区内中国公民合法权益。总领馆也第一时间与受害人家属取得联系并通报有关情况。

下一步，总领馆将继续密切跟踪此案进展，同警方、学校和家属等有关方面保持密切沟通，在职责范围内提供一切必要协助，积极做好涉中国公民领事保护和协助工作。

(责编：贾文婷、杨牧)
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