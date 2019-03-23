BIG DAY！ 今天，澜湄合作三周岁了！

今天是澜沧江—湄公河合作的大日子！

2016年3月23日，澜湄合作在海南三亚正式启动。

2019年3月23日，正是澜湄合作三周岁的生日。

昨天，外交部举办庆祝澜湄合作三周年暨2019年“澜湄周”招待会。蓝莓园丁带您去现场看看：

3月22日，澜湄合作中方高官、外交部部长助理陈晓东在外交部出席庆祝澜湄合作三周年暨2019年“澜湄周”招待会。老挝驻华大使万迪、柬埔寨驻华大使西索达、缅甸驻华大使帝林翁、泰国驻华大使毕力亚、越南驻华大使邓明魁，有关国际组织代表以及中方有关部委、地方外办、媒体高校和企业代表等200余人出席。

陈晓东指出，三年来，澜湄合作已发展成为湄公河次区域最具活力和潜力的合作机制之一，形成了“开放包容、合作共赢、协调发展”的澜湄理念，打造了“领导人引领、全方位覆盖、各部门参与”的澜湄格局，培育了“发展为先、务实高效、项目为本”的澜湄模式，弘扬了“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化，给澜湄各国人民带来了实实在在的利益，有力促进了本地区发展繁荣。

陈晓东表示，作为好邻居、好朋友、好伙伴，中国愿同湄公河国家一道，坚持合作共赢，坚持创新引领，坚持民生为本，坚持开放包容，共同打造澜湄流域经济发展带，建设澜湄国家命运共同体，共同促进次区域发展繁荣。

澜湄合作共同主席国老挝驻华大使万迪代表湄公河五国驻华使节致辞，表示澜湄合作为促进次区域经济社会发展和人民福祉发挥了重要作用，助推“一带一路”倡议在本地区实施，并感谢中方为此所作积极贡献。老挝作为共同主席国，将与中方密切配合，推动澜湄合作不断迈上新台阶，为2020年初第三次领导人会议做好准备。

招待会上，陈晓东和湄公河五国大使共同发布了《手绘澜湄》画册，六国学生演唱了澜湄合作会歌《澜湄友谊河》。

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(责编：崔越、杨牧)