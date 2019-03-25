中日双方共同探索乡村振兴新经验

人民网讯 由社会科学文献出版社，笹川和平财团笹川日中友好基金，中共永泰县委、永泰县人民政府主办，福建省人民政府外事办公室协办的中日乡村振兴比较研究学术研讨会暨《日本农村再生：经验与治理》出版座谈会于3月23日上午在福建省永泰县举办。本次学术研讨会旨在贯彻落实党的十九大精神，借鉴日本农村发展道路上的经验与教训，进一步推动乡村振兴战略的实施与“ 产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”等具体要求的实现。日方、中方学者及当地基层工作人员、媒体近百人参与了本次会议，共同探索中日乡村振兴的新经验。

永泰县政府雷连鸣县长致欢迎辞。雷连鸣表示，永泰县已入选首批国家生态文明建设示范县，并成立了国内首家县级乡村振兴研究院，积极实施国家乡村振兴战略，非常期待能够通过本次研讨会学习日本在乡村振兴方面的丰富经验。

福建省人民政府外事办公室副巡视员罗冠升在致辞中表示，希望通过中日双方专家交流与经验分享，提升福建省乡村振兴相关工作的理论研究水平，并为县域乡村振兴干部提供解决问题的有益思路与方案。

社会科学文献出版社社长谢寿光在致辞中回顾了与笹川和平财团、笹川日中友好基金十几年来的亲密友好合作经历，双方合作的“阅读日本书系”已出版图书百余种，为中国公众了解日本打开了窗口，为促进中日民间文化交流做出了积极贡献。

日本财团理事长、笹川日中友好基金运营委员长尾形武寿在致辞中肯定了双方学术交流的意义，他表示，在日本人口总数下降、农村人口向城市大量集中的背景下，为实现日本的乡村振兴、夯实农业基础，日本学界、民间也通过各种努力起到了示范性效果，期待这些经验能够为中国各地的乡村振兴实践提供借鉴。

会上，社会科学文献出版社与日本笸川和平财团“中国问题·日本经验”项目第二阶段成果《日本农村再生：经验与治理》正式发布。

“中国问题·日本经验”系列丛书旨在总结归纳日本在经济社会发展过程中遇到的问题、经历的过程以及提出的解决方案，为中国社会提供可供参照的案例。《日本农村再生：经验与治理》较为全面、系统地介绍了日本乡村的演变，展现日本农业改革的变革、村落及其结构、农协的作用、农村医疗福利、农村社会组织、传统文化的保护、农村产业化、城乡关系、地方自治体、环境保护、农产品流通、农产品供求和价格机制等内容，提供了日本乡村转型过程中的一些机制变革的图景。当前，全国各地正在开展乡村建设、社区营造、乡村复兴等活动。通过总结日本乡村振兴的经验，期望能为中国乡村建设提供参考。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)