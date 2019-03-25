西门子与发改委签署谅解备忘录推进一带一路建设

人民网北京3月24日电（记者 李欣怡 尚凯元）3月24日，西门子股份公司（西门子）与中国国家发展和改革委员会（国家发改委）一带一路建设促进中心在北京签署谅解备忘录，双方将围绕共建“一带一路”进一步开展务实合作。双方将秉持“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神和共商共建共享原则，鼓励中国企业和西门子合作参与“一带一路”建设，促进中德产业界、金融界优势互补、合作共赢。西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼（Lothar Herrmann）和国家发改委一带一路建设促进中心主任翟东升分别代表双方签署了合作备忘录。西门子股份公司总裁兼首席执行官凯飒（Joe Kaeser）和国家发改委副主任宁吉喆共同见证了备忘录的签署。

“事实证明，‘一带一路’倡议通过超越国界的解决方案将各国人民和经济联接起来，助力全球多地区共同实现社会繁荣。西门子高度认同、支持这一理念，并凭借广泛全面的技术组合、丰富的国际经验和雄厚的实力积极参与其中。”凯飒表示，“西门子是改革开放之后第一个与中国建立全面合作关系的国际企业。在新的时代，西门子将在‘一带一路’框架下在更大规模和更广领域内增进与中国产业界的务实合作，为沿线国家和地区的社会与人民带来切实利益。”

“我们非常重视西门子和发改委在‘一带一路’的合作。”国家发改委副主任宁吉喆表示，“我们期待这个合作可以协助中国企业与西门子在‘一带一路’深化合作，造福‘一带一路’沿线国家和地区的人民。”

根据合作备忘录，国家发改委一带一路建设促进中心与西门子将共同促进中德两国产业界围绕共建“一带一路”开展对话与合作，特别是在能源、交通、制造业与数字化等领域。共同支持“一带一路”第三方市场项目合作和建设项目投融资合作。此外，双方还将依托既有的数字化技术应用领域的合作，在相关产业、投资、金融等方面加强交流，共同推进数字化在“一带一路”建设中的应用。

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