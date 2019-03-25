3月17日，坐落于江西省抚州市东乡区经济开发区的江西亿友药业有限公司生产车间，中国医学科学院药物研究所博士生导师杨庆云等人在指导国家级新药——盐酸溴己新颗粒临床试验BE批（中试放样）生产。该新药填补了我国医药行业空白，也彻底打破目前仅有日本一家企业生产垄断的历史，属于国家鼓励创新的发明专利儿童药。

何江华摄（人民视觉）

3月19日，安徽省庐江县白湖镇扶贫产业园的陶冲千亩金丝皇菊种植基地，农民抓紧晴好天气育种菊花苗。

左学长摄（人民视觉）

2018年10月13日上午，中俄同江—下列宁斯阔耶铁路桥重要组成部分——黑龙江特大桥中方最后一吊钢梁安装到位，标志着同江中俄铁路大桥中方段主体工程全部完成。

新华社记者 马知遥摄

中国国际专利申请数节节攀升

3月19日，联合国世界知识产权组织（简称WIPO）表示，去年该组织受理亚洲地区的国际专利申请当中，华为占据了一半以上，达到5405件专利申请，高于2017年的4024件。2018年WIPO国际专利的第二大申请者是三菱电机，提交了2812件，第三名是英特尔，有2499件。

在学术机构表现上，中国的排名也有极大跃升，其中四所大学首次进入前十名。加州大学在教育机构中遥遥领先，2018年申请专利501件，麻省理工学院排名第二，深圳大学和华南理工大学排名第三和第四，在哈佛大学之前。

世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐表示，中国鼓励研究人员和机构，使用著作权、专利等方式，保护自身研究，并且在赚取个人利益的同时，让大众也能够受惠于这些研究成果。这是中国有长足进步的原因。

——据德国之声电台网站报道

世界应向中国学习扶贫经验

1990年至2015年，中国极端贫困率降低了94%。（哈佛大学）政府学高级讲师娜拉·狄龙认为：如果没有中国的成就，联合国是不可能在2015年宣布成功实现将全球极端贫困人口减少一半的目标。

狄龙表示，中国减贫计划对于发展中国家具有重要意义，那些地方不仅极端贫困现象司空见惯，而且很多小型自给农场的农业景观与中国类似。

狄龙认为，中国的改革经验可能最适用于某些发展中国家，虽然这些国家实行资本主义制度，但是经济政策偏向于鼓励工业化和城市化，轻视乡村农业。狄龙认为从减贫的角度看，中国之所以取得成功，主要是反其道而行之：鼓励并惠及乡村农业。由于中国农村地区遍布小型农场，因此农民生活改善意味着全国生活水平普遍提高。

狄龙说：“这些国家可以吸取的广泛教训就是纠正偏向城市的发展政策。各种农业发展政策的一个可笑之处就是富裕国家补贴农民而穷国不补贴。它们往往让农民补贴城里人。

——美国哈佛大学网站报道

中俄首座铁路大桥获好评

距离中俄首座铁路大桥开通还有约半年，在大桥一端的俄犹太自治州下列宁斯阔耶已感受到中国带来的积极影响。当地居民对此欢欣鼓舞，中国人已经开始赢得他们的好感。

距离下列宁斯阔耶70公里处的季米特洛沃村，4年前被当地政府认为毫无前景且岌岌可危，村庄可能很快消失。但土地被中国人租用后，他们决定在2200公顷的耕地上种植大豆。

租下荒地的中国人为了搞种植，不但带来了中国专家，还雇用了当地工人。务工一天1000卢布，比市区工资还高。为在季米特洛沃种植大豆，中国人已投入2000万元人民币。今年他们计划将租用土地面积从2200公顷扩大至3000公顷。今年夏天，大桥开通后货物流量将高达一年2100万吨。

——俄罗斯《消息报》网站报道

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