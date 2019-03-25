感怀“留法百年” 汲取奋斗力量（望海楼）

今年是中国留法勤工俭学运动100周年。当地时间3月23日，相关纪念活动在法国巴黎中国文化中心举行。同日，国家主席习近平在法国《费加罗报》发表的署名文章中提到“2018年，中国留法学生数量接近4万”。

辛亥革命之后，中国留法勤工俭学运动勃兴。1919—1920年间，先后20批1600多人赴法勤工俭学。赴法留学生中，产生了革命领袖周恩来、邓小平、陈毅，科学家钱三强、严济慈，艺术家徐悲鸿、冼星海，文学家巴金、钱钟书等，可谓群星璀璨、人杰荟萃。

近代以来，中国大批留学人员的坚实足印，记录着中华儿女追寻民族复兴的梦想，伴随着中国从封闭到开放、从落后到富强的伟大历史性跨越。可以说，沧桑百年，留学事业历来与国家和民族的命运紧密相连。而“留法百年”堪为浓墨重彩之笔，为新时代留学事业提供持续前行的力量。

留学是一场点燃理想信念之旅。为追寻救国救民真理，勤工俭学的青年们漂洋过海，抵达其孜孜向往的“自由故乡的法兰西海岸”。周恩来认识到“社会革命潮流东向，吾国又何能免”，于1921年在法国加入中国共产党，翌年介绍留德学子朱德入党。就在朱德入党那一年，邓小平加入旅欧中国少年共产党。理想指引人生方向，信念决定事业成败。置身“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，留学人员把理想信念建立在对科学理论的理性认同上，建立在对历史规律的正确认识上，建立在对基本国情的准确把握上，为新时代中国特色社会主义凝聚磅礴的青春力量。

留学是一场砥砺斗争精神之旅。针对北洋军阀政府的卖国行为和法国大资产阶级的压迫，留法勤工俭学的学生曾发动三次大规模斗争，周恩来均撰文如实向国内披露。其中，“争回里大”运动最为轰轰烈烈。当前，面对百年未有之大变局，留学人员需要多经斗争历练，增强斗争本领，永葆斗争精神，尤其要向极端主义、恐怖主义、分裂主义、霸权主义、单边主义、保护主义等全球动荡源和风险点坚决亮剑，在一棒接一棒的斗争中成长为堪当民族复兴大任的时代新人。

留学是一场文明交流互鉴之旅。当年曾留法勤工俭学的邓小平，1978年作出扩大派遣留学生的决策，推动形成中国历史上规模最大、领域最多、范围最广的留学潮和归国热。留学人员是中外人文交流的天然使者，身处和平、发展、合作、共赢的时代潮流，留学人员要争当人类命运共同体种子的播种机，为实现中华民族伟大复兴创造良好的国际环境。

一百年前，一批批热血学子赴法探采救国救民火种。今天，人们期待新时代留学人员踏着先辈负笈求学的足迹，肩负共建“一带一路”和构建人类命运共同体的重任，续写无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的“索我理想之中华”奋斗史。

（作者为同济大学中德人文交流研究中心研究员）

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