巴黎，为“留法百年”点赞

《百年丰碑》雕塑

法国观众在观看勤工俭学图片展

勤工俭学图片展部分展板

当地时间3月23日下午，在国家主席习近平对法国进行国事访问前夕，为纪念留法勤工俭学运动100周年，中国国务院新闻办公室会同中央广播电视总台、中国美术馆，在巴黎中国文化中心举办《百年丰碑》雕塑揭幕式、《留法百年》纪录片首映式、勤工俭学图片展开幕式，以可视可感形式，再现了周恩来、邓小平、蔡和森、陈毅、聂荣臻等老一辈革命家在法负笈求学的难忘岁月。

中宣部副部长蒋建国在致辞中表示，我们举办这次系列活动是想告诉大家：我们满怀信心，在习近平主席领导下，中国将努力为人类作出更大贡献；我们饮水思源，中国人民永远铭记那些帮助过自己的人，愿意和他们世世代代做好朋友；我们珍视历史，中法友好来之不易，要共同维护、永续友好；我们面向未来，要把中法友好合作的纽带拉得更紧，携手共建人类命运共同体。

当天揭幕的《百年丰碑》雕塑，由著名雕塑家、中国美术馆馆长吴为山创作，以浮雕形式再现了老一辈革命家赴法求学的风采。雕塑以“工”字造型，将多块砖头、石头组合在一起，构成了雕塑整体。雕塑将被安放在蒙达尔纪市火车站前的邓小平广场上。该市在100年前是中国留法勤工俭学学生最集中的地方之一。

“这座雕塑是对上世纪旅法勤工俭学学生为理想而不懈奋斗精神的纪念，也是对一个时代的怀念，更是中法友谊的见证。”吴为山对本报记者说。

纪录片《留法百年》由中国国际电视台法语频道携手法国导演大卫·迪耶兹制作，将于当地时间3月25日晚在法国TV5电视台8个频道同时播出。图片展将在巴黎中国文化中心连续展出4周。

法国前总理拉法兰表示，这些纪录片和展览提醒我们，要以史为鉴，用历史经验来解决今天的问题。他说，推动中法两国走到一起的力量是共同的世界观，比如我们都赞同世界应当是多极化的，而不是一国称霸全球。两国人民深信，世界局势越是紧张，各国越要加强合作。

来自当地一家通信公司的何伟是地道的法国人，喜欢中华文化的他已学习中文7年。他在活动现场对本报记者说，留法勤工俭学运动已经100年了，这是中法之间非常珍贵的文化交流，尤其是在中法建交之前就有这样交流的历史。正是中法丰富的历史文化，让两国人民在100年前就频繁接触、深入往来。希望两国今后能继续传承好这种友好交流传统，各国人民更应该携手合作，为了人类共同福祉来着力解决眼前的困难。

当地华人卓维珍对本报记者表示，这些留法勤工俭学先辈是中西、中法文化交流的先行者。如今，中国很好地继承了这一传统，正在大力弘扬不同文化之间开放共赢、包容互鉴的精神，像“一带一路”、人类命运共同体等，受到包括法国人民在内的越来越多国家民众的认同，他们对中国的看法更好了，对中国的接受程度更高了。

（本报巴黎3月24日电）

(责编：白宇)