泰国大选人民国家力量党得票暂时领先

据泰国选举委员会24日晚的初步计票结果，支持现任总理巴育的人民国家力量党在当天举行的泰国国会下议院选举中得票暂时领先。

泰国选举委员会网络直播的计票结果显示，截至当地时间24日晚10时，在对全国92%的选票进行统计后，人民国家力量党获得约750万票，位列第一。反现政府的为泰党和新未来党分别获得约704万票和约516万票，居于第二和第三位。传统大党民主党获得约319万票，排名第四。

泰国选举委员会主席伊提蓬当天晚上在新闻发布会上表示，根据对约90%选票的统计，此次选举投票率为65.95%。选举委员会将于25日公布对95%选票的非正式统计结果。

根据泰国选举委员会的数据，泰国全国有超过5100万合法选民。选举正式结果将于5月9日前公布。

民主党主席阿披实24日晚对媒体表示，目前的计票结果显示民主党获得的选票大幅低于预期，他对此负责，从即刻起辞去民主党主席职务。

此次选举是2014年泰国军事政变以来的第一次大选，约80个政党的逾万人竞争国会下议院议席。根据2017年通过的新宪法及相关法律，选民将投票选出国会下议院的350名分区议员，另外150名不分区议员则根据各政党得票比例进行分配。这500名下议院议员将和由全国维持和平秩序委员会指派产生的250名上议院议员一道，联合选出政府总理。

2006年泰国军方推翻他信政府后，泰国陷入政治对立。2014年，泰国军方再次发动政变，推翻他信妹妹英拉领导的为泰党政府。原陆军司令巴育领导成立全国维持和平秩序委员会，担任总理并执政至今。此次大选中，新组建的人民国家力量党提名巴育为该党总理候选人。（记者杨舟 陈家宝）

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