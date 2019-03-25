遇险挪威邮轮安全抵达港口

挪威“维京天空”号邮轮所在的邮轮公司24日宣布，日前因在挪威西海岸附近发生引擎故障而遇险的该邮轮当天下午安全抵达挪威西部的莫尔德港。

总部设在瑞士的维京邮轮公司在一份声明中说，“维京天空”号已于24日下午停靠在挪威西部默勒-鲁姆斯达尔郡的首府、港口城市莫尔德，所有乘客和工作人员均安全，公司将安排乘客乘坐飞机回家。

载有1373人的“维京天空”号邮轮23日下午在距离默勒-鲁姆斯达尔郡海岸约2公里处发生引擎故障，当时风力很大，邮轮面临失控危险。救援机构决定动用5架直升机疏散船上人员。经过连夜工作，有479人被撤离到岸上。24日上午，邮轮4个引擎中的3个恢复工作，邮轮在其他船只的协助下开往莫尔德港。

另据挪威媒体报道，邮轮遇险时，船舱里一些家具和物品因剧烈颠簸来回移动，部分天花板也破损掉落，造成一些人员受伤。目前统计的受伤人数为27人。

“维京天空”号邮轮在挪威卑尔根注册，于2017年投入使用。该邮轮21日晚离开挪威北部城市特罗姆瑟，遇险时正在开往挪威南部城市斯塔万格的途中。（记者梁有昶 张淑惠）

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