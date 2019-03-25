“伊斯兰国”失去最后据点 但安全威胁犹存

“叙利亚民主军”23日宣布拿下极端组织“伊斯兰国”最后据点、叙利亚东部代尔祖尔省的巴古兹村。

【重要时刻】

“叙利亚民主军”发言人穆斯塔法·巴利当天在社交媒体“推特”写道，这一组织彻底消灭“伊斯兰国”所谓“哈里发国”，夺取它占领的所有地盘。

他说：“巴古兹村获得解放，打击‘伊斯兰国’的军事行动取得胜利。”

“叙利亚民主军”成员在巴古兹村升起这一组织的黄色旗帜，宣示胜利。这一组织外交事务主管阿卜杜勒—卡里姆·乌迈尔说，这是各方期待已久的“历史性时刻”。

“叙利亚民主军”去年9月进攻“伊斯兰国”位于代尔祖尔省的据点，包括主要据点巴古兹村，今年2月初发起“最后打击”。美联社报道，经过数周激烈战斗，“伊斯兰国”武装人员的帐篷营地遭摧毁，留下废弃的战壕、弹坑遍布的田地和扭曲变形的汽车，这一组织黑色旗帜的碎片半埋在泥土中。

“伊斯兰国”2014年夏天开始在伊拉克攻城略地，一度进逼首都巴格达。这一组织最高头目阿布·贝克尔·巴格达迪同年6月在伊拉克第二大城市摩苏尔宣布建立横跨伊拉克和叙利亚的所谓“哈里发国”，把叙利亚东北部城市拉卡定为“首都”。

“叙利亚民主军”2015年组建，以库尔德武装“人民保护部队”为主力，接受美国军事援助，与美军驻叙利亚部队协同打击“伊斯兰国”。

【风险犹存】

尽管丧失最后据点，“伊斯兰国”的安全威胁犹存，一些残余势力潜伏在叙利亚东部沙漠地带或民间。不少武装人员有游击作战能力，可能伺机发动袭击。

法新社报道，一些离开所谓“哈里发国”的武装人员重整力量，返回他们先前在伊拉克的巢穴。

“叙利亚民主军”总指挥部22日说，这一组织将继续推进肃清“伊斯兰国”残余势力的军事行动。外交事务主管乌迈尔说，拿下巴古兹村不代表终结“伊斯兰国”和恐怖主义；“伊斯兰国”有潜伏势力，更何况这一组织曾经掌控多年的地区留有极端主义意识形态。

美国陆军军官学校现代战争研究所学者约翰·斯潘塞说，地理意义上的所谓“哈里发国”遭瓦解，“伊斯兰国”却远没有溃败。

伊拉克政府2017年12月宣布击败“伊斯兰国”。伊方打击这一组织的行动持续三年多，其间多次传出“伊斯兰国”头目巴格达迪的死讯，却始终没有得到证实。路透社报道，美国政府认定，他仍在伊拉克藏身。

另外，没有迹象显示“伊斯兰国”在阿富汗和尼日利亚等国的分支打算放弃效忠这一组织，一些情报机构担心它的追随者继续发动袭击。（安晓萌）（新华社专特稿）

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