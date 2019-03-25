挪威邮轮发动机失灵求救！超过1300人涉险

挪威一艘豪华邮轮23日在暴风雨中发动机失灵，发出求救信号，1300多人待救援。救援人员出动直升机，截至当晚已接走超过150人。

由于天气恶劣、风急浪大，营救行动困难重重。更糟糕的是，另一艘货船在附近海域遇险求救，救援人员不得不兵分两路，同时投入两场营救。

【两场营救】

挪威邮轮“维京天空”号23日下午在挪威西部默勒-鲁姆斯达尔郡海岸附近发动机失灵，在暴风雨中面临船只失控风险，当即发出求救信号。邮轮4台发动机中，船员总算重新启动1台发动机，随后下锚、使得船只暂时稳定在距海岸大约2公里处。

挪威救援人员说，这艘邮轮搭载游客和船员1300多人，多数游客来自美国和英国。

救援部门出动直升机，试图把邮轮游客分批次送到岸上安置点。四五架直升机、多艘轮船以及众多志愿者赶往救援，每架直升机每次可运载15至20人。

暴风雨仍在继续，海面上风浪非常大，情况相当凶险。游客们站在邮轮甲板上，等待救援人员用绳索把他们提升进入直升机舱内。挪威国家广播电台报道，8名获救人员受伤，其中3人伤势严重。

更令人揪心的是，一艘搭载9名船员的货船在附近海域发动机失灵，同样发出求救信号。原本赶赴事发海域营救“维京天空”号邮轮的救援人员不得不拨出部分直升机和人员，转场营救货船，因而延缓邮轮游客转移进度。

救援行动发言人佩尔·菲耶尔德说，截至当晚22时40分（北京时间24日5时40分），邮轮上大约155人成功上岸。

【乘客惊魂】

挪威媒体报道，“维京天空”号遇险时正从挪威北部城市特罗姆瑟驶往南部城市斯塔万格。

获救美国游客约翰·柯里告诉挪威国家广播电台：“我们当时正在吃午饭，船体突然开始摇晃。玻璃窗破碎，海水涌进来。一片混乱。被直升机搭救的那段经历，我永远也不想回忆，真是梦魇一般。”

一些乘客拍摄的视频和照片显示，当时浪高达到8米，船舱内家具和物品东倒西歪，随着船体倾斜而来回移动。

受暴风雨冲击，两艘救援船只不得不中途返回。挪威气象部门说，事发海域风力达到每小时86公里，暴风雨预计至少持续到24日零时（北京时间24日7时）。

“我从来没有见过这么恐怖的情景，”另一名获救乘客珍妮特·雅各布说，“在直升机上真是太吓人了，当时简直像在刮龙卷风。”

邮轮运营商说，正配合挪威海岸警卫队继续转移游客。邮轮运营商将承担游客上岸后的住宿费用并为他们安排回程航班事宜。

“维京天空”号邮轮在挪威卑尔根注册，2017年投入使用。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)