日本拟再引进“鱼鹰”运输机　瞄准海外任务？

日本媒体24日援引政府消息人士的话报道，日本政府打算以自卫队在海外救援等行动需求为由，引进美国军队的特殊作战用运输机“鱼鹰”倾转旋翼机。

【引进“鱼鹰”】

日本政府消息人士告诉共同社记者，日本政府决定为陆上自卫队引进CV-22型“鱼鹰”运输机，并且考虑引进UH-60型“黑鹰”多用途直升机的改进机型。

日本新安保法2016年生效，允许日本自卫队在海外行动中发挥更大作用。由于这一转变在日本国内外备受争议，陆上自卫队的反恐部门“特殊作战群”迄今没有获得用于执行海外任务的专用机。

“鱼鹰”倾转旋翼机由美国贝尔直升机公司和波音公司共同研发，可垂直起降或短距离起降，一定程度上兼具传统直升机和远程高速涡轮螺旋桨飞机的能力。

CV-22型“鱼鹰”与美国海军陆战队在日本冲绳普天间基地部署的MV-22型“鱼鹰”基本构造相同。CV-22型夜间飞行能力更强，雷达装置能准确掌握地形，因而可以超低空飞行。

UH-60型“黑鹰”直升机的改进机型具备更强的防弹性能，可以用日本航空自卫队的C-2运输机运往目的地。

2015年9月，日本首相安倍晋三领导的政府凭借多数议席优势，推动国会强行通过新安保法。这一系列法律2016年生效，放松日本和平宪法的限制，允许自卫队在全球范围活动，为美国等盟国的军事活动提供支援；允许自卫队应一些国际组织要求，参加不归联合国指挥的海外维和行动。

【频繁出事】

陆上自卫队先前决定，2018至2021财政年度在佐贺机场共部署17架“鱼鹰”，但与地方政府和民间团体协调不畅，近来部署陷入迟滞。消息人士说，按照防卫省计划，这17架“鱼鹰”中将包含多架CV-22型。

“鱼鹰”运输机近年来频繁在日本发生安全事件，引发民众担忧和抗议。

2017年8月，一架隶属驻日美军普天间基地的“鱼鹰”在大分机场紧急着陆，美军飞行员降落前联络机场控制塔，报告“发动机故障”。2016年12月，美军一架“鱼鹰”在冲绳附近海面降落，两名机组人员受伤。2015年3月，一架“鱼鹰”运输机的一块板状铝制部件在飞行过程中坠落，坠落地点不明。

2018年10月，日本首都东京郊区的横田基地正式部署5架美军“鱼鹰”运输机，引发当地居民抗议。横田基地由美军和日本自卫队共同使用。这是驻日美军首次在普天间基地以外的日本本土部署这一机型。“东京圈”民众呼吁日本中央政府和美军取消部署这种事故频发的飞机。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)